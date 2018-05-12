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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ФК Сеница
0:0
Первый тайм: 34'
8' Желтая карточкаMichael Ranko
Состав команд
Сеница
- Основной состав
- 18 Голец Доминик Вратарь
- 25 Пражновски Оливер Защитник
- 4 Ricardo Marchena Защитник
- 21 Michael Ranko Защитник
- 9 Lukas Luptak Защитник
- 14 Joan Jaramillo Полузащитник
- 7 Зезинью Полузащитник
- 13 Рихтарех Давид Полузащитник
- 10 Чакон Роналдо Нападающий
- 28 Diego Cuadros Нападающий
- 19 Frank Castaneda
- Запасные игроки
- 5 Крч Якуб Полузащитник
- 11 Jurij Medvedev Полузащитник
- 20 Oliver Podhorin Полузащитник
- 22 Blazej Vascak Нападающий
- 27 Китамбала Линель Нападающий
- 26 Peter Dungel
- 29 Vojtech Milosovic
- Главный тренер: Канен Тон
Татран Прешов
- Основной состав
- 30 Patrik Lukac Вратарь
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 10 Peter Katona Защитник
- 37 Jakub Bartek Защитник
- 5 Martin Luberda Полузащитник
- 3 Miroslav Petko Полузащитник
- 27 Lukas Micherda Полузащитник
- 28 Petr Hosek Нападающий
- 19 Patrik Prikryl
- 18 Michal Kralovic
- 25 Nikola Gataric
- Запасные игроки
- 32 Emil Haladej Защитник
- 90 Уде Кристофер Защитник
- 24 Jozef Spyrka Полузащитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 11 Adrian Lesko
- 99 Kristijan Trapanovski
- 1 Adrian Slancik
- Главный тренер: Anton Misovec
Предыдущие игры
Сеница (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.05.2018 Сеница 3:1 Злате Моравце С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Злате Моравце 2:2 Сеница С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Злате Моравце 3:0 Сеница С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
Татран Прешов (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Злате Моравце 4:0 Татран Прешов С
- 20.04.2018 Татран Прешов 1:1 Нитра С
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Татран Прешов 1:0 Злате Моравце С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
Последние игры между собой
Сеница: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Татран Прешов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|0:3
|31
|20
|4
|7
|41 - 23
|64
|2.
|ДАК
|0:0
|31
|15
|10
|6
|42 - 31
|55
|3.
|Слован Братислава
|0:0
|31
|15
|9
|7
|54 - 35
|54
|4.
|Жилина
|3:0
|31
|17
|2
|12
|58 - 48
|53
|5.
|Тренчин
|1:0
|31
|14
|6
|11
|71 - 46
|48
|6.
|Нитра
|1:0
|31
|11
|11
|9
|27 - 25
|44
|7.
|Ружомберок
|0:1
|31
|10
|10
|11
|35 - 33
|40
|8.
|Земплин
|0:0
|31
|10
|9
|12
|33 - 32
|39
|9.
|Подбрезова
|0:0
|31
|10
|6
|15
|28 - 42
|36
|10.
|Злате Моравце
|0:1
|31
|8
|6
|17
|37 - 50
|30
|11.
|Сеница
|0:0
|31
|6
|8
|17
|27 - 53
|26
|12.
|Татран Прешов
|0:0
|31
|4
|11
|16
|20 - 55
|23
Первый тайм
8'
Michael Ranko получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FK Senica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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