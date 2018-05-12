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Стадион: Центральный стадион Динамо
2:0
Конец матча
1:0
34' ГолСаломау Диогу
2:0
53' ГолСаломау Диогу
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34'
1:0
53'
2:0
Состав команд
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 31 Robert Moldoveanu
- 19 Daniel Popa III
- 15 Vlad Olteanu
- 6 Mihai Popescu
- 33 Laurentiu Corbu
- Запасные игроки
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 24 Alin Dudea Защитник
- 28 Марич Лука Защитник
- 7 Antun Palic Полузащитник
- 9 Пешич Иван III Нападающий
- 23 Ionut Serban I
- 12 Vlad Mutiu
- Главный тренер: Florin Bratu
Ботошани
- Основной состав
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 20 Аксинте Флорин Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 11 Аким Влад Полузащитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 9 Аксенте Мирча Нападающий
- 24 Родригес Джонатан Нападающий
- 28 Mihai Roman IV
- 3 Andrei Andonie Burca
- 10 Olimpiu Morutan
- Запасные игроки
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 5 Пламада Флорин Защитник
- 83 Голубович Боян Нападающий
- 30 Nicolae Musat
- 16 Тинчу Разван
- 92 Tiberiu Serediuc
- 26 Razvan Oaida
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.04.2018 Сепси Оск 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 13.04.2018 Волунтари 2:4 Динамо Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Динамо Бухарест 1:2 Ювентус Бухарест Л1
- 12.03.2018 Динамо Бухарест 3:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.11.2017 Газ Метан Mедиаш 0:3 Динамо Бухарест Л1
Ботошани (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 Ювентус Бухарест 0:3 Ботошани Л1
- 29.04.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Ботошани Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Оск Л1
- 19.04.2018 Университатя Крайова 5:1 Ботошани К
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
- 07.04.2018 Ботошани 1:0 Волунтари Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.02.2018 Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани Л1
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова Л1
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Ботошани: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Лига 1
- 23.10.2017 Ботошани 0:0 Динамо Бухарест Лига 1
- 23.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Ботошани Лига 1
- 20.02.2017 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 01.10.2016 Ботошани 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 14.02.2016 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 20.09.2015 Ботошани 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 03.04.2015 Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига
- 03.04.2015 Динамо Бухарест 0:0 Ботошани Первая лига
- 14.09.2014 Ботошани 3:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 21.05.2014 Ботошани 1:2 Динамо Бухарест Первая лига
- 07.12.2013 Динамо Бухарест 1:0 Ботошани Первая лига
- 12.11.2008 Ботошани 1:3 Динамо Бухарест Кубок
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Динамо Бухарест делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Ionut Serban выходит на его замену.
81'
Динамо Бухарест делает замену. Daniel Popa уходит с поля, а Пешич Иван III выходит на его замену.
72'
Ботошани делает замену. Аксинте Флорин уходит с поля, а Николае Мусат выходит на его замену.
63'
Динамо Бухарест делает замену. Robert Moldoveanu уходит с поля, а Антун Палич выходит на его замену.
57'
Ботошани делает замену. Аксенте Мирча уходит с поля, а Голубович Боян выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Саломау Диогу бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботошани делает замену. Andrei Dumitras уходит с поля, а Пламада Флорин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Саломау Диогу бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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