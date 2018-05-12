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Стадион:
Динамо Бухарест
2:0
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
34' Гол
Саломау Диогу
2:0
53' Гол
Саломау Диогу
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Динамо Бухарест делает замену. Ханка Серджу уходит с поля, а Ionut Serban выходит на его замену.
81'
Динамо Бухарест делает замену. Daniel Popa уходит с поля, а Пешич Иван III выходит на его замену.
72'
Ботошани делает замену. Аксинте Флорин уходит с поля, а Николае Мусат выходит на его замену.
63'
Динамо Бухарест делает замену. Robert Moldoveanu уходит с поля, а Антун Палич выходит на его замену.
57'
Ботошани делает замену. Аксенте Мирча уходит с поля, а Голубович Боян выходит на его замену.

Описание гола
53'
Г О О О О Л - Саломау Диогу бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботошани делает замену. Andrei Dumitras уходит с поля, а Пламада Флорин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Саломау Диогу бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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