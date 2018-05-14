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  5. Лига 1. Группа А
Стадион:
Университатя Крайова
0:1
Конец матча
Стяуа
0'
26' Желтая карточка
Балута Александр
31' Желтая карточка
Попеску Овидиу
35' Желтая карточка
Коман Флоринел
45' Желтая карточка
Попа Рэзван
52' Желтая карточка
Банку Никусор
56' Желтая карточка
Феррейра Тьягу
56' Желтая карточка
Златински Христо
64' Желтая карточка
Жуниор Мораис
73' Желтая карточка
Тейшейра Андраде
0:1
86' Гол
Тейшейра Андраде
90' Красная карточка
Пинтилий Михай
90' Желтая карточка
Келич Ренато
90' Желтая карточка
Тэнасе Кристиан
90' Вторая желтая карточка
Жуниор Мораис
90' Желтая карточка
Бэлгрэдян Кристиан
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Бэлгрэдян Кристиан получил желтую карточку от судьи
90'
Жуниор Мораис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
90'
Тэнасе Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Пинтилий Михай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

89'
Университатя Крайова делает замену. Димитров Радослав уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Тейшейра Андраде бьет в цель!
84'
Университатя Крайова делает замену. Попа Рэзван уходит с поля, а Vladimir Screciu выходит на его замену.
84'
Стяуа делает замену. Пинтилий Михай уходит с поля, а Тэнасе Кристиан выходит на его замену.
77'
Университатя Крайова делает замену. Густаво Важенин уходит с поля, а Доминик Главина выходит на его замену.
77'
Университатя Крайова делает замену. Густаво Важенин уходит с поля, а Доминик Главина выходит на его замену.
73'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Dennis Man выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Тейшейра Андраде получил желтую карточку от судьи
72'
Стяуа делает замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит с поля, а Будеску Константин выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Жуниор Мораис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Златински Христо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Феррейра Тьягу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Попа Рэзван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Коман Флоринел получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Попеску Овидиу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Балута Александр получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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