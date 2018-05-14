Стадион: Ион Облеменко
0:1
Конец матча
26' Желтая карточкаБалута Александр
31' Желтая карточкаПопеску Овидиу
35' Желтая карточкаКоман Флоринел
45' Желтая карточкаПопа Рэзван
52' Желтая карточкаБанку Никусор
56' Желтая карточкаФеррейра Тьягу
56' Желтая карточкаЗлатински Христо
64' Желтая карточкаЖуниор Мораис
73' Желтая карточкаТейшейра Андраде
0:1
86' ГолТейшейра Андраде
90' Красная карточкаПинтилий Михай
90' Желтая карточкаКелич Ренато
90' Желтая карточкаТэнасе Кристиан
90' Вторая желтая карточкаЖуниор Мораис
90' Желтая карточкаБэлгрэдян Кристиан
Второй тайм
90'
Бэлгрэдян Кристиан получил желтую карточку от судьи
90'
Жуниор Мораис получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Тэнасе Кристиан получил желтую карточку от судьи
90'
Келич Ренато получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Пинтилий Михай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
89'
Университатя Крайова делает замену. Димитров Радослав уходит с поля, а Andrei Burlacu выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Тейшейра Андраде бьет в цель!
84'
Университатя Крайова делает замену. Попа Рэзван уходит с поля, а Vladimir Screciu выходит на его замену.
84'
Стяуа делает замену. Пинтилий Михай уходит с поля, а Тэнасе Кристиан выходит на его замену.
77'
Университатя Крайова делает замену. Густаво Важенин уходит с поля, а Доминик Главина выходит на его замену.
77'
Университатя Крайова делает замену. Густаво Важенин уходит с поля, а Доминик Главина выходит на его замену.
73'
Стяуа делает замену. Коман Флоринел уходит с поля, а Dennis Man выходит на его замену.
73'
Тейшейра Андраде получил желтую карточку от судьи
72'
Стяуа делает замену. Harlem-Eddy Gnohere уходит с поля, а Будеску Константин выходит на его замену.
64'
Жуниор Мораис получил желтую карточку от судьи
56'
Златински Христо получил желтую карточку от судьи
56'
Феррейра Тьягу получил желтую карточку от судьи
52'
Банку Никусор получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Попа Рэзван получил желтую карточку от судьи
35'
Коман Флоринел получил желтую карточку от судьи
31'
Попеску Овидиу получил желтую карточку от судьи
26'
Балута Александр получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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