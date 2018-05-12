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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:0
Первый тайм: 18'
1:0
1' ГолSimon Alexandersson
|
1'
1:0
Состав команд
11
Anton
Lundin
23
Oscar
Lundin
33
Юза
Тибор
24
Веде
Антон
Браге 4-4-2
- Основной состав
- 88 Петер Росендаль Вратарь
- 10 Simon Stenberg Защитник
- 2 Alexander Zetterstroem Защитник
- 4 Mattias Liljestrand Защитник
- 13 Понтус Хиндрикес Защитник
- 11 Anton Lundin Полузащитник
- 23 Oscar Lundin Полузащитник
- 6 Benjamin Hjertstrand Полузащитник
- 7 Селлин Роббин Полузащитник
- 14 Simon Alexandersson Нападающий
- 15 Mihlali Mayambela Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Jalid Kerkich Amar Защитник
- 9 Markus Astvald Нападающий
- 17 Samuel Aziz
- 8 Erik Nilsson II
- 3 Victor Bergh
- 5 Carlos García IV
- 1 Oliver Bergman
Фалькенберг 4-5-1
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 5 Linus Andersson Защитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 9 Erik Paersson
- 19 Mergim Laci
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Браге (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 20.04.2018 Браге 1:1 ГАИС С
- 15.04.2018 Эстер 1:2 Браге С
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 04.11.2017 Карлштад Юнайтед 2:0 Браге ПД
- 29.10.2017 Браге 3:3 Васалунд ПД
- 23.10.2017 Браге 0:0 Сандвикен ПД
- 15.10.2017 ИФК Лулео 0:2 Браге ПД
- 08.10.2017 Браге 4:1 Энскеде ПД
- 01.10.2017 Умео 0:4 Браге ПД
- 24.09.2017 Браге 1:1 Нючепинг ПД
- 17.09.2017 Акрополис 3:2 Браге ПД
- 10.09.2017 Ассириска 1:5 Браге ПД
- 03.09.2017 Браге 3:2 Арамеиска-Сюрьянска ПД
- 28.08.2017 Браге 1:0 Вестерос СК ПД
- 23.08.2017 Браге 1:4 Отвидаберг К
- 20.08.2017 Соллентуна 3:2 Браге ПД
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
Последние игры между собой
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 13.09.2013 Браге 0:1 Фалькенберг Суперэттан
- 17.05.2013 Фалькенберг 2:1 Браге Суперэттан
- 17.09.2012 Браге 1:0 Фалькенберг Суперэттан
- 22.04.2012 Фалькенберг 1:2 Браге Суперэттан
- 30.07.2011 Браге 2:2 Фалькенберг Суперэттан
- 17.04.2011 Фалькенберг 0:2 Браге Суперэттан
- 23.10.2010 Браге 1:1 Фалькенберг Суперэттан
- 04.07.2010 Фалькенберг 0:2 Браге Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|АФК Эскильстуна
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Фалькенберг
|0:1
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|4.
|Браге
|1:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|5.
|Хельсинборг
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|Варбергс Боис
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|8.
|ГАИС
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Хальмстад
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Ландскруна
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Дегерфорс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Гефле
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Фрей
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
Первый тайм
1'
Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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