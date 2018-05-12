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Браге
1:0
Первый тайм: 18'
Фалькенберг
0'
1:0
1' Гол
Simon Alexandersson
18'
Первый тайм
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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