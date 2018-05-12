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Стадион:
Миннесота Юнайтед
1:1
Первый тайм: 45'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
2' Пенальти
Эрикссон Магнус I
21' Желтая карточка
Шуллер Расмус
1:1
26' Гол
Christian Ramirez II
40' Желтая карточка
Каммингс Харольд
45'
Первый тайм
Желтая карточка
40'
Каммингс Харольд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Christian Ramirez бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Эрикссон Магнус I из команды Сан-Хосе Эрткуэйкс забивает с точки!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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