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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: TCF Bank Stadium
1:1
Первый тайм: 45'
0:1
2' ПенальтиЭрикссон Магнус I
21' Желтая карточкаШуллер Расмус
1:1
26' ГолChristian Ramirez II
40' Желтая карточкаКаммингс Харольд
|
2'
0:1
21'
26'
1:1
40'
Состав команд
30
Eric
Miller
32
Гомес
Алекси
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
10
Хика
Яхмир
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 30 Eric Miller Защитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Brent Kallman Защитник
- 19 Пангоп Франц Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 29 Maximiliano Caceres
- 24 Alex Kapp
- 23 Mason Toye
- 2 Carter Manley
- Главный тренер: Adrian Heath
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- 10 Хика Яхмир Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 15 James Ockford
- 16 Chris Wehan
- 12 Matt Bersano
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 06.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Коламбус Крю
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Чикаго Файр
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|8.
|Монреаль Импакт
|10
|3
|0
|7
|14 - 24
|9
|9.
|Филадельфия Юнион
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|10.
|Торонто
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|4.
|Даллас
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 19
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|9
|1
|3
|5
|13 - 17
|6
Первый тайм
40'
Каммингс Харольд получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Christian Ramirez бьет в цель!
21'
Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Эрикссон Магнус I из команды Сан-Хосе Эрткуэйкс забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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