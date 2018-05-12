- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сапуто
0:1
Второй тайм: 66'
|
43'
0:1
59'
Состав команд
1
Буш
Ивен
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
18
Блэйк
Андре
20
Marcus
Epps
10
Дочкал
Борек
19
Бёрк
Кори
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 9 Сильва Алехандро Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 7 Одуро Доминик
- 28 Shamit Shome
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 20 Marcus Epps Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 3 Jack Elliott
- 21 Anthony Fontana
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +4 =0 -16)
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Филадельфия Юнион: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт МЛС
- 20.07.2017 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 22.04.2017 Филадельфия Юнион 3:3 Монреаль Импакт МЛС
- 11.09.2016 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 24.07.2016 Монреаль Импакт 5:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 15.05.2016 Монреаль Импакт 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 23.08.2015 Монреаль Импакт 0:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 28.06.2015 Филадельфия Юнион 2:2 Монреаль Импакт МЛС
- 10.08.2014 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС
- 27.04.2014 Монреаль Импакт 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 30.03.2014 Филадельфия Юнион 1:1 Монреаль Импакт МЛС
- 19.10.2013 Монреаль Импакт 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 01.09.2013 Филадельфия Юнион 0:0 Монреаль Импакт МЛС
- 26.05.2013 Монреаль Импакт 5:3 Филадельфия Юнион МЛС
- 05.08.2012 Монреаль Импакт 2:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 15.07.2012 Филадельфия Юнион 2:1 Монреаль Импакт МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|4.
|Коламбус Крю
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Чикаго Файр
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|10
|3
|2
|5
|7 - 14
|11
|9.
|Монреаль Импакт
|0:1
|11
|3
|0
|8
|14 - 25
|9
|10.
|Торонто
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Даллас
|1:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|5.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|10
|3
|1
|6
|12 - 17
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|15 - 17
|8
Второй тайм
59'
УДАЛЕНИЕ! - Бёрк Кори увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
43'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация