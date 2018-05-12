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Стадион:
Монреаль Импакт
0:1
Второй тайм: 66'
Филадельфия Юнион
0'
0:1
43' Гол
Бёрк Кори
59' Красная карточка
Бёрк Кори
66'
Второй тайм
59'
УДАЛЕНИЕ! - Бёрк Кори увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Бёрк Кори бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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