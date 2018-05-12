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0:0
Второй тайм: 70'
34' Желтая карточкаPatrick I
38' Желтая карточкаАндре Филипе
52' Желтая карточкаLucca
56' Желтая карточкаМайкон Тьяго
66' Желтая карточкаДамиан Леандро
67' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
|
34'
38'
52'
56'
63'
66'
Состав команд
21
Madson
II
12
Кортез
Бруно
29
Артур
Рамос
23
Alisson
II
7
Луан
90
Андре
Филипе
26
Fabinho
VIII
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
37
Зе
Карлос
19
Lucca
22
Росси
Гремио 4-5-1
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 21 Madson II Защитник
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 29 Артур Рамос Полузащитник
- 23 Alisson II Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Мичел Феррейра Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 13 Vinicius Lima Полузащитник
- 18 Майкосуэл Режиналду Полузащитник
- 25 Жаилсон Маркес Полузащитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 27 Thonny Anderson
- 20 Leonardo VI
- 10 Cicero II
- 48 Paulo Victor III
- 16 Thaciano
Интернасьональ 4-5-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 26 Fabinho VIII Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 37 Зе Карлос Полузащитник
- 19 Lucca Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 20 Марсиньо Силва Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 35 Charles Matos
- 6 Uendel
- 21 Camilo III
Предыдущие игры
Гремио (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 10.05.2018 Гремио 3:1 Гойяс К
- 07.05.2018 Гремио 5:1 Сантос СA
- 02.05.2018 Гремио 5:0 Серро Портеньо КЛ
- 28.04.2018 Ботафого 2:1 Гремио СA
- 26.04.2018 Гойяс 0:2 Гремио К
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 18.04.2018 Серро Портеньо 0:0 Гремио КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Бразил де Пелотас 0:3 Гремио Г
- 05.04.2018 Гремио 4:0 Монагас КЛ
- 01.04.2018 Гремио 4:0 Бразил де Пелотас Г
- 29.03.2018 Гремио 1:1 Авенида Г
- 25.03.2018 Авенида 0:3 Гремио Г
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Гремио 1:0 Сан-Паулу Г
- 04.03.2018 Жувентуд 0:2 Гремио Г
- 28.02.2018 Дефенсор Спортинг 1:1 Гремио КЛ
- 25.02.2018 Гремио 3:0 Нову-Амбургу Г
Интернасьональ (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
- 09.02.2018 Интернасьональ 4:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Г
- 04.02.2018 Бразил де Пелотас 1:0 Интернасьональ Г
- 01.02.2018 Боавишта Сакуарема 1:1 Интернасьональ К
- 27.01.2018 Интернасьональ 3:0 Авенида Г
Последние игры между собой
Гремио: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Гаушо
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Гаушо
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Гаушо
- 05.03.2017 Гремио 2:2 Интернасьональ Гаушо 1
- 23.10.2016 Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A
- 03.07.2016 Интернасьональ 0:1 Гремио Серия A
- 07.03.2016 Гремио 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо
- 07.03.2016 Гремио 0:0 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио
- 22.11.2015 Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A
- 10.08.2015 Гремио 5:0 Интернасьональ Серия A
- 03.05.2015 Интернасьональ 2:1 Гремио Чемпионат Гаушо
- 02.03.2015 Интернасьональ 0:0 Гремио Чемпионат Гаушо
- 09.11.2014 Гремио 4:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 10.08.2014 Интернасьональ 2:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 20.10.2013 Интернасьональ 2:2 Гремио Бразилейро Серия А
- 04.08.2013 Гремио 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 02.12.2012 Гремио 0:0 Интернасьональ Серия A
- 26.08.2012 Интернасьональ 0:1 Гремио Серия A
- 04.12.2011 Интернасьональ 1:0 Гремио Серия A
- 28.08.2011 Гремио 2:1 Интернасьональ Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Палмейрас
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|Гремио
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|4.
|Васко да Гама
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Коринтианс
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Атлетико Минейро
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Спорт Ресифи
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|9.
|Америка Минейро
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Сан-Паулу
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|12.
|Ботафого
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Интернасьональ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|14.
|Крузейро
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|15.
|Баия
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|16.
|Сантос
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Шапекоэнсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|18.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|19.
|Витория
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|20.
|Парана
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Второй тайм
67'
Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
66'
Дамиан Леандро получил желтую карточку от судьи
63'
Интернасьональ делает замену. Росси уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
56'
Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
52'
Lucca получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Андре Филипе получил желтую карточку от судьи
34'
Patrick получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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