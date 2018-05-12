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Гремио
0:0
Второй тайм: 70'
Интернасьональ
0'
34' Желтая карточка
Patrick I
38' Желтая карточка
Андре Филипе
52' Желтая карточка
Lucca
56' Желтая карточка
Майкон Тьяго
66' Желтая карточка
Дамиан Леандро
67' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
70'
Второй тайм
Желтая карточка
67'
Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Дамиан Леандро получил желтую карточку от судьи
63'
Интернасьональ делает замену. Росси уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Майкон Тьяго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Lucca получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Андре Филипе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Patrick получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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