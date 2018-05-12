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Стадион:
Даллас
1:0
Первый тайм: 36'
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
28' Гол
Maximiliano Nicolas Urruti
36'
Первый тайм
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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