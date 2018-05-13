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Стадион: Джилетт
3:1
Второй тайм: 64'
1:0
4' ГолПенилья Кристиан
2:0
7' ГолПенилья Кристиан
23' Желтая карточкаChris Tierney
40' Желтая карточкаScott Caldwell
3:0
46' ГолTeal Bunbury
3:1
54' Гол в свои воротаДеламеа Антонио
|
4'
1:0
7'
2:0
23'
40'
46'
3:0
54'
3:1
Состав команд
30
Matt
Turner
11
Kelyn
Rowe
10
Teal
Bunbury
96
Ауро
Альваро
54
Ryan
Telfer
14
Jay
Chapman
Нью-Инглэнд Революшн 4-4-1-1
- Основной состав
- 30 Matt Turner Вратарь
- 2 Andrew Farrell Защитник
- 3 Анибаба Жалил Защитник
- 19 Деламеа Антонио Защитник
- 8 Chris Tierney Защитник
- 11 Kelyn Rowe Полузащитник
- 27 Luis Caicedo III Полузащитник
- 6 Scott Caldwell Полузащитник
- 70 Пенилья Кристиан Полузащитник
- 14 Diego Fagundez Полузащитник
- 10 Teal Bunbury Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Brad Knighton Вратарь
- 91 Соми Габриэль Защитник
- 4 Дильна Клод Защитник
- 23 Вилфрид Захибо Полузащитник
- 9 Немет Кристиан Нападающий
- 15 Brandon Bye
- 21 Zachary Herivaux
- Главный тренер: Brad Friedel
Торонто 3-4-3
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 54 Ryan Telfer Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 14 Jay Chapman Нападающий
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 5 Морган Эштон Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- 88 Mariano Mino
- Главный тренер: Вэнни Грег
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 29.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто М
- 17.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
Торонто (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 8
- 24.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто МЛС
- 24.06.2017 Торонто 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 04.06.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Торонто МЛС
- 07.08.2016 Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 09.04.2016 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС
- 14.09.2015 Торонто 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 02.08.2015 Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Торонто МЛС
- 17.05.2015 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто МЛС
- 26.10.2014 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто МЛС
- 31.08.2014 Торонто 0:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 03.05.2014 Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 31.08.2013 Торонто 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
- 05.08.2013 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС
- 26.05.2013 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Торонто МЛС
- 15.07.2012 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто МЛС
- 24.06.2012 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Коламбус Крю
|2:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|3.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|4.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|7.
|Чикаго Файр
|0:2
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|10.
|Торонто
|1:3
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|5.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|15 - 17
|8
Второй тайм
54'
Г О О О О Л - Деламеа Антонио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Тил Банбери бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Scott Caldwell получил желтую карточку от судьи
23'
Крис Тайерни получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Пенилья Кристиан бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Пенилья Кристиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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