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Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
3:1
Второй тайм: 64'
Торонто
0'
1:0
4' Гол
Пенилья Кристиан
2:0
7' Гол
Пенилья Кристиан
23' Желтая карточка
Chris Tierney
40' Желтая карточка
Scott Caldwell
3:0
46' Гол
Teal Bunbury
3:1
54' Гол в свои ворота
Деламеа Антонио
64'
Второй тайм
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Деламеа Антонио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Тил Банбери бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Scott Caldwell получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Крис Тайерни получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Пенилья Кристиан бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Пенилья Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gillette Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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