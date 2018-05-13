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Стадион: Мэйпфре
2:0
Второй тайм: 61'
27' Желтая карточкаKevin Ellis
1:0
28' ПенальтиФредерико Хигайн
2:0
50' ГолЗарде Гьяси
|
27'
28'
1:0
50'
2:0
Состав команд
23
Zack
Steffen
13
Грелла
Майк
11
Зарде
Гьяси
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 13 Грелла Майк Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 28 Niko Hansen
- 18 Cristian Martinez VIII
- 21 Alex Crognale
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Чикаго Файр 4-2-3-1
- Основной состав
- 45 Richard Sanchez II Вратарь
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 19 Mohammed Adams Полузащитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 28 Elliot Collier Полузащитник
- 10 Катай Александар Полузащитник
- 17 Diego Campos Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Джонсон Даниэль Полузащитник
- 12 Tony Tchani Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 25 Jorge Corrales
- 13 Brandt Bronico
- 32 Patrick McLain
- 15 Grant Lillard
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Чикаго Файр: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 08.04.2017 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 04.03.2017 Коламбус Крю 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 14.10.2016 Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 02.10.2016 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр МЛС
- 29.06.2016 Чикаго Файр 2:1 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 20.03.2016 Чикаго Файр 0:0 Коламбус Крю МЛС
- 20.07.2015 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 16.07.2015 Чикаго Файр 0:1 Коламбус Крю МЛС
- 23.05.2015 Коламбус Крю 2:2 Чикаго Файр МЛС
- 03.08.2014 Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 26.06.2014 Чикаго Файр 4:2 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 25.05.2014 Коламбус Крю 2:0 Чикаго Файр МЛС
- 22.09.2013 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр МЛС
- 23.06.2013 Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 13.06.2013 Чикаго Файр 2:1 Коламбус Крю Открытый Кубок
- 21.04.2013 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю МЛС
- 23.09.2012 Чикаго Файр 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 24.06.2012 Коламбус Крю 1:2 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Коламбус Крю
|2:0
|12
|6
|3
|3
|16 - 10
|21
|3.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|4.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3:1
|10
|5
|2
|3
|18 - 13
|17
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|8
|5
|0
|3
|21 - 10
|15
|7.
|Чикаго Файр
|0:2
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|10.
|Торонто
|1:3
|9
|2
|1
|6
|11 - 18
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|5.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|6.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|7.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Реал Солт-Лейк
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|15 - 17
|8
Второй тайм
54'
Чикаго Файр делает замену. Mohammed Adams уходит с поля, а Brandt Bronico выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Чикаго Файр делает замену. Маккарти Дакс уходит с поля, а Тони Тчани выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн из команды Коламбус Крю забивает с точки!
27'
Kevin Ellis получил желтую карточку от судьи
10'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Niko Hansen выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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