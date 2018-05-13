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Стадион:
Коламбус Крю
2:0
Второй тайм: 61'
Чикаго Файр
0'
27' Желтая карточка
Kevin Ellis
1:0
28' Пенальти
Фредерико Хигайн
2:0
50' Гол
Зарде Гьяси
61'
Второй тайм
54'
Чикаго Файр делает замену. Mohammed Adams уходит с поля, а Brandt Bronico выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Зарде Гьяси бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Чикаго Файр делает замену. Маккарти Дакс уходит с поля, а Тони Тчани выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Фредерико Хигайн из команды Коламбус Крю забивает с точки!
Желтая карточка
27'
Kevin Ellis получил желтую карточку от судьи
10'
Коламбус Крю делает замену. Сантуш Педру уходит с поля, а Niko Hansen выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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