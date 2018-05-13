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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Рио Тинто
3:2
Второй тайм: 90+'
0:1
9' ГолАрриола Пол
1:1
21' ГолCorey Baird
22' Красная карточкаJoseph Mora
2:1
26' ГолРуснак Альберт
3:1
56' ГолСаварино Джефферсон
3:2
83' ГолБирнбом Стив
89' Желтая карточкаCorey Baird
|
9'
0:1
21'
1:1
22'
26'
2:1
43'
56'
3:1
79'
83'
3:2
89'
Состав команд
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
13
Nick
Besler
31
Руиз
27
Corey
Baird
10
Плата
Жоао
26
Steve
Clark
14
Nick
DeLeon
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 13 Nick Besler Защитник
- 31 Руиз Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хенли Адам Защитник
- 23 Сауседо Себастьян Защитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 28 Ricky Lopez-Espin
- 21 Taylor Peay
- 20 Силва Луис
- 24 Сперроу Коннор
- Главный тренер: Петке Майк
Ди Си Юнайтед 4-1-4-1
- Основной состав
- 26 Steve Clark Вратарь
- 14 Nick DeLeon Защитник
- 13 Брийян Фредерик Защитник
- 15 Бирнбом Стив Защитник
- 28 Joseph Mora Защитник
- 21 Christopher Durkin Полузащитник
- 8 Сегура Улисес Полузащитник
- 7 Арриола Пол Полузащитник
- 10 Luciano Acosta Полузащитник
- 18 Штибер Золтан Полузащитник
- 11 Мэттокс Даррен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 David Ousted Вратарь
- 91 Фишер Оньел Защитник
- 6 Kofi Opare Защитник
- 22 Yamil Asad Полузащитник
- 32 Миранда Бруно Нападающий
- 16 Маллинс Патрик Нападающий
- 23 Ian Harkes
- Главный тренер: Ben Olsen
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо М
Ди Си Юнайтед (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 28.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк М
- 06.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто М
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
- 14.08.2017 Ди Си Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 02.07.2016 Реал Солт-Лейк 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.08.2015 Ди Си Юнайтед 6:4 Реал Солт-Лейк МЛС
- 10.08.2014 Реал Солт-Лейк 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 02.10.2013 Реал Солт-Лейк 0:1 Ди Си Юнайтед Открытый Кубок
- 10.03.2013 Ди Си Юнайтед 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 02.09.2012 Реал Солт-Лейк 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 25.09.2011 Ди Си Юнайтед 4:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 19.06.2011 Реал Солт-Лейк 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 01.08.2010 Реал Солт-Лейк 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС
- 06.06.2010 Ди Си Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.06.2010 Ди Си Юнайтед 2:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок
- 24.05.2009 Ди Си Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 12.04.2009 Реал Солт-Лейк 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС
- 08.03.2009 Ди Си Юнайтед 0:3 Реал Солт-Лейк Товарищеские матчи. Сборные
- 27.04.2008 Ди Си Юнайтед 4:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.04.2008 Реал Солт-Лейк 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Коламбус Крю
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|3.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|4.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Чикаго Файр
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|10.
|Торонто
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|2:3
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3:2
|10
|4
|1
|5
|13 - 21
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|8.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|15 - 17
|8
Второй тайм
89'
Corey Baird получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Бирнбом Стив бьет в цель!
81'
Ди Си Юнайтед делает замену. Сегура Улисес уходит с поля, а Yamil Asad выходит на его замену.
79'
Реал Солт-Лейк делает замену. Ruiz уходит с поля, а Силва Луис выходит на его замену.
72'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Миранда Бруно выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Реал Солт-Лейк делает замену. Плата Жоао уходит с поля, а Хенли Адам выходит на его замену.
26'
Г О О О О Л - Руснак Альберт бьет в цель!
22'
УДАЛЕНИЕ! - Joseph Mora увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
21'
Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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