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Стадион:
Реал Солт-Лейк
3:2
Второй тайм: 90+'
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
9' Гол
Арриола Пол
1:1
21' Гол
Corey Baird
22' Красная карточка
Joseph Mora
2:1
26' Гол
Руснак Альберт
3:1
56' Гол
Саварино Джефферсон
3:2
83' Гол
Бирнбом Стив
89' Желтая карточка
Corey Baird
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
89'
Corey Baird получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Бирнбом Стив бьет в цель!
81'
Ди Си Юнайтед делает замену. Сегура Улисес уходит с поля, а Yamil Asad выходит на его замену.
79'
Реал Солт-Лейк делает замену. Ruiz уходит с поля, а Силва Луис выходит на его замену.
72'
Ди Си Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Миранда Бруно выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Реал Солт-Лейк делает замену. Плата Жоао уходит с поля, а Хенли Адам выходит на его замену.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Руснак Альберт бьет в цель!
22'
УДАЛЕНИЕ! - Joseph Mora увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Арриола Пол бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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