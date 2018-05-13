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Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:2
Второй тайм: 90+'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
5' Гол
Ройер Даниэль
60' Желтая карточка
Tim Parker
61' Желтая карточка
Enzo Martinez
68' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
0:2
79' Гол
Derrick Etienne
1:2
85' Гол
Jack McBean
88' Желтая карточка
Прайс Джек
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
88'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
88'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Vincent Bezecourt выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Jack McBean бьет в цель!
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Derrick Etienne бьет в цель!
73'
Колорадо Рэпидс делает замену. Николсон Сэм уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
72'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Боатенг Бисмарк получил желтую карточку от судьи
67'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
67'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Florian Valot уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
65'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
60'
Tim Parker получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Ройер Даниэль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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