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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:2
Второй тайм: 90+'
0:1
5' ГолРойер Даниэль
60' Желтая карточкаTim Parker
61' Желтая карточкаEnzo Martinez
68' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
0:2
79' ГолDerrick Etienne
1:2
85' ГолJack McBean
88' Желтая карточкаПрайс Джек
|
5'
0:1
60'
61'
68'
79'
0:2
85'
1:2
88'
Состав команд
27
Винне
Деклан
28
Николсон
Сэм
19
Прайс
Джек
10
Мэйсон
Джо
33
Aaron
Long
26
Tim
Parker
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- 9 Боли Янник Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 11 Гаши Шкельзен Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 15 Sam Hamilton
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Luis Robles II Вратарь
- 62 Michael Murillo Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 26 Tim Parker Защитник
- 92 Лоуренс Кемар Защитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 22 Florian Valot Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 29 Эскобар Фидель Защитник
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 88 Vincent Bezecourt Полузащитник
- 7 Derrick Etienne Нападающий
- 41 Ethan Kutler
- Главный тренер: Jesse Marsch
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 11.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.04.2018 Гвадалахара 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Тихуана ЛЧК
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 07.03.2018 Тихуана 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 02.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Олимпия Тегусигальпа ЛЧК
- 23.02.2018 Олимпия Тегусигальпа 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 08.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
- 12.03.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 17.04.2016 Колорадо Рэпидс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 30.04.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 16.03.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2013 Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 21.07.2011 Колорадо Рэпидс 4:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 26.05.2011 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС
- 12.09.2010 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2010 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 27.05.2010 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок
- 26.07.2009 Колорадо Рэпидс 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 31.05.2009 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС
- 28.09.2008 Нью-Йорк Ред Буллз 4:5 Колорадо Рэпидс МЛС
- 05.07.2008 Колорадо Рэпидс 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|Коламбус Крю
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|3.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|4.
|Орландо Сити
|9
|6
|1
|2
|19 - 14
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2:1
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Чикаго Файр
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|10.
|Торонто
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|2:3
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|5.
|Реал Солт-Лейк
|3:2
|10
|4
|1
|5
|13 - 21
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|7.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|8.
|Портленд Тимберс
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|2
|4
|7 - 10
|8
|11.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|15 - 17
|8
Второй тайм
88'
Прайс Джек получил желтую карточку от судьи
88'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Vincent Bezecourt выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Jack McBean бьет в цель!
79'
Г О О О О Л - Derrick Etienne бьет в цель!
73'
Колорадо Рэпидс делает замену. Николсон Сэм уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
72'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Jack McBean выходит на его замену.
68'
Боатенг Бисмарк получил желтую карточку от судьи
67'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Бредли Райт-Филлипс уходит с поля, а Derrick Etienne выходит на его замену.
67'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Florian Valot уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
65'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боли Янник уходит с поля, а Гаши Шкельзен выходит на его замену.
61'
Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи
60'
Tim Parker получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
5'
Г О О О О Л - Ройер Даниэль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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