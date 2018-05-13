Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
0:0
Второй тайм: 57'
Второй тайм
57'
Си У нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
56'
Отличный пас сделал Bo Sun из команды Далянь Эйрбин. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
56'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Чжу Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Bo Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Отличные скиллы показывает Yun Zhou, обводя своих соперников
55'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
54'
Jinxian Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
54'
Тейшейра Алекс мяч отрикошетил от ворот
53'
Судья свистит. Чжу Сяоган атаковал сзади соперника. Это Yun Zhou заработал своей команде штрафной
53'
Bo Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
52'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
52'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин пробил со штрафного, но очень мимо цели.
51'
Судья свистит. Боакье Ричмонд атаковал сзади соперника. Это Карраско Янник заработал своей команде штрафной
51'
Хорошую попытку сделал Ли Ан. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
51'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
50'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
50'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
49'
ШАНС! Карраско Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
46'
Чжу Сяоган нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Удар, который нанес Чжу Сяоган, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Chao Gu парировал мяч в поле.
46'
Тактическая замена. Zhen Yu уходит с поля и его заменяет Bo Sun
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Ли Ан
46'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
43'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
42'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
41'
Чжу Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
40'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
40'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Чжу Тин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
39'
Чжан Чонг из команды Далянь Эйрбин сделал отличный сейв!
39'
Чжан Чонг не дал случится голу! Тейшейра Алекс должен был забивать, но Чжан Чонг сделал отличный сейв
39'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
39'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
38'
37'
37'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
36'
Pengfei Xie нанес удар издали, а Чжан Чонг отбил его обратно в игру!
36'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин идет с мячом вперед на обострение...
35'
Судья свистит. Jinxian Wang атаковал сзади соперника. Это Yun Zhou заработал своей команде штрафной
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
34'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин делает неудачный навес.
33'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
32'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
31'
Судья свистит. Ли Ан атаковал сзади соперника. Это Мушекви Няша заработал своей команде штрафной
30'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает неудачный навес.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
28'
Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
28'
Боакье Ричмонд из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
28'
Игрок из команды Цзянсу Сайнти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тейшейра Алекс мяча так и не получил
27'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Тейшейра Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Судья сигнализирует, что Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
24'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Боакье Ричмонд пробует нанести удар издали, но Чжан Чонг держит все под контролем
22'
Zhen Yu наказан за толчок Си У
21'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
20'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
19'
Zichang Huang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тейшейра Алекс нанес удар в каркас ворот!
18'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
18'
Си У из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
16'
Шанс! Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин пробил головой, но мимо
16'
Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
13'
Yun Zhou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Yaopeng Wang выбил мяч подальше от ворот.
12'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
12'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Игрок клуба "Цзянсу Сайнти" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
10'
Тейшейра Алекс завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
10'
9'
Фонте Жозе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
9'
Плохо сыграл Чжу Тин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
6'
Zichang Huang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
Игрок из команды Цзянсу Сайнти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
2'
Yun Zhou наказан за толчок Мушекви Няша
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Цзянсу Сайнти". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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