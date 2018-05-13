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Стадион: Женжу Ханггай
1:0
Второй тайм: 58'
10' Желтая карточкаАйови Хайме
28' Желтая карточкаXin Luo
31' Желтая карточкаZhao Ke
1:0
36' ГолHao Chen III
|
10'
28'
31'
36'
1:0
Состав команд
17
Yan
Wu
23
Fei
Wang
25
Hao
Chen
III
5
Цао
Гу
11
Zhao
Ke
28
Ма
Ксянгью
14
Кала
Хуан
30
Jinbao
Zhong
12
Lie
Zhang
4
Xin
Luo
31
Weihui
Rao
22
Gang
Wang
15
Jie
Chen
13
Liang
Shi
11
Baojie
Zhu
20
Yongjing
Cao
17
Айови
Хайме
Хэнань Цзянье 5-3-2
- Основной состав
- 17 Yan Wu Вратарь
- 23 Fei Wang Защитник
- 25 Hao Chen III Защитник
- 5 Цао Гу Защитник
- 2 Long Cheng Защитник
- 11 Zhao Ke Защитник
- 28 Ма Ксянгью Полузащитник
- 14 Кала Хуан Полузащитник
- 30 Jinbao Zhong Полузащитник
- 8 Са Орланду Нападающий
- 9 Ваш Те Рикарду Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Guoming Wang Вратарь
- 16 Kuo Yang Защитник
- 27 Yao Lu Полузащитник
- 22 Wei Long Полузащитник
- 31 Wenxiang Gu
- 7 Changjie Du
- 24 Heng Liu
- Главный тренер: Чжан Ву-Ён
Бэйцзин Женьхэ 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Lie Zhang Вратарь
- 29 Nizamdin Ependi Защитник
- 5 Houliang Wan Защитник
- 4 Xin Luo Защитник
- 31 Weihui Rao Защитник
- 22 Gang Wang Полузащитник
- 15 Jie Chen Полузащитник
- 13 Liang Shi Полузащитник
- 11 Baojie Zhu Полузащитник
- 20 Yongjing Cao Полузащитник
- 17 Айови Хайме Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Yang Liu II
- 33 Chu Wang
- 18 Weizhe Sun
- 16 Hantian Xiang
- 2 Bin Yu
- 14 Xuanhong Wang
- 1 Jiamin Xu
- Главный тренер: Пласа Луис Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Аугусто Фернандес Дисквалифицирован
- Jian Liu Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 05.05.2018 Хэбей Форчун 0:1 Хэнань Цзянье С
- 29.04.2018 Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 24.04.2018 Шэньян Урбан 2:1 Хэнань Цзянье К
- 20.04.2018 Хэнань Цзянье 0:2 Чуньцинь Лифан С
- 15.04.2018 Чанчунь Ятай 3:0 Хэнань Цзянье С
- 08.04.2018 Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай СИПГ С
- 31.03.2018 Хэнань Цзянье 1:1 Далянь Эйрбин С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье С
- 11.03.2018 Хэнань Цзянье 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.11.2017 Тяньцзинь Тэда 1:0 Хэнань Цзянье С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 21.10.2017 Яньбянь 1:2 Хэнань Цзянье С
- 15.10.2017 Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье С
- 24.09.2017 Хэнань Цзянье 2:1 Шаньдун Лунэн С
- 17.09.2017 Гуйчжоу Чжичэн 2:1 Хэнань Цзянье С
- 10.09.2017 Шанхай Шэньхуа 1:2 Хэнань Цзянье С
- 20.08.2017 Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан С
- 13.08.2017 Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье С
- 09.08.2017 Хэнань Цзянье 0:2 Чанчунь Ятай С
Бэйцзин Женьхэ (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.05.2018 Бэйцзин Женьхэ 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 02.05.2018 Шанхай СИПГ 0:0 Бэйцзин Женьхэ К
- 28.04.2018 Бэйцзин Женьхэ 1:0 Тяньцзинь Тэда С
- 25.04.2018 Хайнань Бойин 2:2 Бэйцзин Женьхэ К
- 21.04.2018 Хэбей Форчун 0:0 Бэйцзин Женьхэ С
- 14.04.2018 Бэйцзин Женьхэ 2:1 Гуйчжоу Чжичэн С
- 08.04.2018 Бэйцзин Женьхэ 0:2 Шанхай Шэньхуа С
- 31.03.2018 Бэйцзин Гоань 4:0 Бэйцзин Женьхэ С
- 18.03.2018 Чанчунь Ятай 1:1 Бэйцзин Женьхэ С
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 03.03.2018 Чуньцинь Лифан 1:0 Бэйцзин Женьхэ С
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 28.10.2017 Бэйцзин Женьхэ 2:1 Ханчжоу Гринтаун ПЛК
- 21.10.2017 Ней Монгол 2:0 Бэйцзин Женьхэ ПЛК
- 08.10.2017 Бэйцзин Женьхэ 2:0 Ксиньчжан Тяншань ПЛК
- 24.09.2017 Бэйцзин Женьхэ 2:1 Шенжен Руби ПЛК
- 17.09.2017 Шицзячжуан 3:0 Бэйцзин Женьхэ ПЛК
- 09.09.2017 Бэйцзин Женьхэ 1:0 Хубей Люйин ПЛК
- 03.09.2017 Далянь Эйрбин 0:2 Бэйцзин Женьхэ ПЛК
- 27.08.2017 Бэйцзин Женьхэ 3:0 Циндао Хайню ПЛК
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Бэйцзин Женьхэ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Хэнань Цзянье
Бэйцзин Женьхэ
-
1 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
0 Дистанция, км 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|10
|6
|2
|2
|25 - 10
|20
|2.
|Шаньдун Лунэн
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|3.
|Бэйцзин Гоань
|10
|5
|4
|1
|23 - 16
|19
|4.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|5.
|Цзянсу Сунин
|0:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|10
|5
|2
|3
|16 - 17
|17
|7.
|Гуанчжоу Фули
|10
|5
|1
|4
|21 - 22
|16
|8.
|Тяньцзинь Тэда
|10
|4
|3
|3
|15 - 11
|15
|9.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Хэбей Форчун
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|11.
|Бэйцзин Женьхэ
|0:1
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|12.
|Чуньцинь Лифан
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|13.
|Чанчунь Ятай
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|14.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|10
|3
|1
|6
|6 - 15
|10
|15.
|Далянь Эйрбин
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 20
|7
|16.
|Гуйчжоу Чжичэн
|10
|1
|1
|8
|13 - 25
|4
Второй тайм
58'
Ван Хоулианг нарушает правила. Са Орланду пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
53'
Changjie Du нарушает правила. Weihui Rao пострадал
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
51'
Ма Ксянгью получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
51'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ фолит. Пострадал Cheng Long. Назначается штрафной удар.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Ваш Те Рикарду нарушает правила. Ван Хоулианг пострадал
47'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
41'
41'
40'
Са Орланду нарушает правила. Jie Chen пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
36'
Jinbao Zhong сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Hao Chen записал гол на свой счет!
36'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ фолит. Пострадал Ваш Те Рикарду. Назначается штрафной удар.
36'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
32'
31'
Zhao Ke нарушает правила. Nizamdin Ependi пострадал
31'
Zhao Ke получил желтую карточку от судьи
30'
Айови Хайме нарушает правила. Кала Хуан пострадал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
28'
Xin Luo получил желтую карточку от судьи
28'
27'
Xin Luo нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
26'
25'
Ван Ган нарушает правила. Zhao Ke пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
Weihui Rao нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
21'
Са Орланду нарушает правила. Ван Ган пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
19'
Xin Luo нарушает правила. Са Орланду пострадал
16'
Liang Shi нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
15'
Ван Ган нарушает правила. Са Орланду пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Кала Хуан нарушает правила. Айови Хайме пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Jinbao Zhong нарушает правила. Ван Хоулианг пострадал
10'
Айови Хайме получил желтую карточку от судьи
9'
Айови Хайме нарушает правила. Цао Гу пострадал
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
2'
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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