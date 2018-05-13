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Стадион:
Хэнань Цзянье
1:0
Второй тайм: 58'
Бэйцзин Женьхэ
0'
10' Желтая карточка
Айови Хайме
28' Желтая карточка
Xin Luo
31' Желтая карточка
Zhao Ke
1:0
36' Гол
Hao Chen III
58'
Второй тайм
Фол, нарушение
58'
Ван Хоулианг нарушает правила. Са Орланду пострадал
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
54'
Кала Хуан нарушает правила. Liang Shi пострадал
Фол, нарушение
53'
Changjie Du нарушает правила. Weihui Rao пострадал
Угловой
51'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
51'
Ма Ксянгью получил травму и заменен. Changjie Du выходит на поле.
Фол, нарушение
51'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ фолит. Пострадал Cheng Long. Назначается штрафной удар.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
50'
Ваш Те Рикарду нарушает правила. Ван Хоулианг пострадал
Фол, нарушение
49'
Xin Luo нарушает правила. Кала Хуан пострадал
Угловой
47'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
46'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
Угловой
45'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
41'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
Угловой
41'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
Фол, нарушение
40'
Са Орланду нарушает правила. Jie Chen пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
36'
Jinbao Zhong сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Hao Chen записал гол на свой счет!
Фол, нарушение
36'
Игрок команды Бэйцзин Женьхэ фолит. Пострадал Ваш Те Рикарду. Назначается штрафной удар.
Офсайд
36'
Hao Chen из команды Хэнань Цзянье в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
32'
Хэнань Цзянье подает корнер.
Фол, нарушение
31'
Zhao Ke нарушает правила. Nizamdin Ependi пострадал
Желтая карточка
31'
Zhao Ke получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Айови Хайме нарушает правила. Кала Хуан пострадал
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
28'
Xin Luo получил желтую карточку от судьи
Угловой
28'
Хэнань Цзянье подает корнер.
Фол, нарушение
27'
Xin Luo нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
Угловой
26'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
Фол, нарушение
25'
Ван Ган нарушает правила. Zhao Ke пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
23'
Weihui Rao нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
Фол, нарушение
21'
Са Орланду нарушает правила. Ван Ган пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
19'
Xin Luo нарушает правила. Са Орланду пострадал
Фол, нарушение
16'
Liang Shi нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
Фол, нарушение
15'
Ван Ган нарушает правила. Са Орланду пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
14'
Кала Хуан нарушает правила. Айови Хайме пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
10'
Jinbao Zhong нарушает правила. Ван Хоулианг пострадал
Желтая карточка
10'
Айови Хайме получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Айови Хайме нарушает правила. Цао Гу пострадал
Угловой
7'
Хэнань Цзянье подает корнер.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
Угловой
2'
Бэйцзин Женьхэ подает корнер.
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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