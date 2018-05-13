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Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 11925
0:2
Конец матча
27' Желтая карточкаЮханссон Андреас
0:1
47' ГолХольмберг Карл
0:2
90' ГолСкрабб Симон
|
27'
47'
0:1
90'
0:2
Состав команд
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 16 Энгвалль Густав Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 23 Викландер Давид Защитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 3 Нордстрём Билли Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 6 Вальквист Линус Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 11 Моберг-Карлссон Давид Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 27 Сигурдссон Арнор Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 18 Сампстед Альфонс Защитник
- 22 Ian Smith III Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Полузащитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варбергс Боис К
- 09.02.2018 Гётеборг 3:1 Мэйчжу Мэйсянь ТМК
- 03.02.2018 Гётеборг 2:1 Оденсе ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Твоокер 2:3 Норрчёпинг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Шемрок Роверс КА
- 02.02.2018 Риека 1:1 Норрчёпинг КА
- 29.01.2018 Норрчёпинг 1:1 Бэйцзин Гоань КА
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
- 30.07.2017 Гётеборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 04.06.2017 Норрчёпинг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 11.03.2017 Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Кубок
- 06.11.2016 Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 19.05.2016 Гётеборг 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 08.11.2015 Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Суперкубок
- 19.07.2015 Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 12.07.2015 Гётеборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 05.10.2014 Норрчёпинг 3:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 25.05.2014 Гётеборг 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 03.11.2013 Гётеборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 20.06.2013 Норрчёпинг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.08.2012 Норрчёпинг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 09.04.2012 Гётеборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 23.10.2011 Гётеборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 15.05.2011 Норрчёпинг 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 12.04.2008 Гётеборг 4:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Гётеборг
Норрчёпинг
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|7
|6
|1
|0
|19 - 9
|19
|2.
|АИК
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Эребру
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Мальмё
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Хеккен
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|10.
|Юргорден
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|13.
|Эльфсборг
|7
|1
|2
|4
|6 - 8
|5
|14.
|Треллеборг
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|15.
|Сириус
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Скрабб Симон бьет в цель!
88'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Герсон Ларс выходит на его замену.
83'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а Хараишвили Георгий выходит на его замену.
76'
Норчепинг делает замену. Моберг-Карлссон Давид уходит с поля, а Alexander Jakobsen выходит на его замену.
70'
Гетеборг делает замену. Дискеруд Миккел уходит с поля, а Аффан Амин выходит на его замену.
61'
Норчепинг делает замену. Сигурдссон Арнор уходит с поля, а Скрабб Симон выходит на его замену.
57'
Гетеборг делает замену. Омарссон Элиас уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Юханссон Андреас получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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