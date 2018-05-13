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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 11925
Гётеборг
0:2
Конец матча
Норрчёпинг
0'
27' Желтая карточка
Юханссон Андреас
0:1
47' Гол
Хольмберг Карл
0:2
90' Гол
Скрабб Симон
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Скрабб Симон бьет в цель!
88'
Норчепинг делает замену. Хольмберг Карл уходит с поля, а Герсон Ларс выходит на его замену.
83'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а Хараишвили Георгий выходит на его замену.
76'
Норчепинг делает замену. Моберг-Карлссон Давид уходит с поля, а Alexander Jakobsen выходит на его замену.
70'
Гетеборг делает замену. Дискеруд Миккел уходит с поля, а Аффан Амин выходит на его замену.

61'
Норчепинг делает замену. Сигурдссон Арнор уходит с поля, а Скрабб Симон выходит на его замену.
57'
Гетеборг делает замену. Омарссон Элиас уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Юханссон Андреас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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