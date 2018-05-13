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Стадион: Ессхейм Зрители: 746
2:0
Конец матча
16' Желтая карточкаEspen Garnaas
1:0
26' ГолХансен Кристоффер
61' Желтая карточкаСундли Мортен
2:0
78' ГолTruls Joerstad
81' Желтая карточкаХеуген Сигурд
84' Желтая карточкаJoachim Soltvedt
90' Желтая карточкаNicolay Solberg
90' Желтая карточкаReiss Greenidge
|
16'
26'
1:0
61'
78'
2:0
81'
84'
90'
90'
Состав команд
25
Торп
Мартин
14
Риндарёй
Уле
Улленсакер/Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 26 Espen Garnaas Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alexander Vangen Вратарь
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 15 Куртович Виллиам Полузащитник
- 37 Andreas Aalbu Нападающий
- 18 Herman Henriksen Нападающий
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Согндаль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- 30 Joachim Soltvedt Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Kjetil Haug Вратарь
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 25 Kasper Nissen
- 17 Dide Fofana
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2018 Хьельсос 0:3 Улленсакер/Киса К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Нест-Сотра 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 18.04.2018 Йеллеросен 0:3 Улленсакер/Киса К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Улленсакер/Киса 4:2 Арендал ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 03.10.2017 Фредрикстад 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
- 17.09.2017 Улленсакер/Киса 3:0 Флурё ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
Согндаль (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
Улленсакер/Киса: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 29.05.2013 Согндаль 4:3 Улленсакер/Киса Кубок НМ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|Викинг
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|3.
|Саннес Ульф
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|4.
|Улленсакер/Киса
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Нутодден
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Согндаль
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Осане
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Мьёндален
|6
|1
|4
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Стрёммен
|6
|2
|0
|4
|11 - 9
|6
|10.
|Нест-Сотра
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|12.
|Флурё
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|13.
|Ерв
|5
|0
|4
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Конгсвингер
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|15.
|Левангер
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Тромсдален
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
Второй тайм
90'
Reiss Greenidge получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Nicolay Solberg получил желтую карточку от судьи
88'
Улленсакер/Киса делает замену. Nikolas Walstad уходит с поля, а Karsten Rognerud выходит на его замену.
84'
Joachim Soltvedt получил желтую карточку от судьи
83'
Согндаль делает замену. Риндарёй Уле уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
81'
Хеуген Сигурд получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Трулс Йорстад бьет в цель!
74'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Kasper Nissen выходит на его замену.
73'
Улленсакер/Киса делает замену. Хансен Кристоффер уходит с поля, а Andreas Aalbu выходит на его замену.
61'
Сундли Мортен получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Согндаль делает замену. Велер Кьетил уходит с поля, а Хеуген Сигурд выходит на его замену.
26'
Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
16'
Espen Garnaas получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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