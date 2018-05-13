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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 746
Улленсакер/Киса
2:0
Конец матча
Согндаль
0'
16' Желтая карточка
Espen Garnaas
1:0
26' Гол
Хансен Кристоффер
61' Желтая карточка
Сундли Мортен
2:0
78' Гол
Truls Joerstad
81' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
84' Желтая карточка
Joachim Soltvedt
90' Желтая карточка
Nicolay Solberg
90' Желтая карточка
Reiss Greenidge
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Reiss Greenidge получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Nicolay Solberg получил желтую карточку от судьи
88'
Улленсакер/Киса делает замену. Nikolas Walstad уходит с поля, а Karsten Rognerud выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Joachim Soltvedt получил желтую карточку от судьи
83'
Согндаль делает замену. Риндарёй Уле уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.

Желтая карточка
81'
Хеуген Сигурд получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Трулс Йорстад бьет в цель!
74'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Kasper Nissen выходит на его замену.
73'
Улленсакер/Киса делает замену. Хансен Кристоффер уходит с поля, а Andreas Aalbu выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Сундли Мортен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Согндаль делает замену. Велер Кьетил уходит с поля, а Хеуген Сигурд выходит на его замену.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Espen Garnaas получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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