  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Заря
 
Позже
Динамо Киев
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Динамо Киев

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 13.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Заря - Динамо Киев
Заря
11.8% (8)
Ничья:
11.8% (8)
Динамо Киев
76.5% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
41.2% (28)
Ничья:
11.8% (8)
Динамо Киев:
11.8% (8)
Динамо Киев:
11.8% (8)
Заря:
5.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация