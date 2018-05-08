Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Динамо Киев

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Стадион: Славутич-Арена
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Заря (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.05.2018 Шахтёр Дн 2:1 Заря ПЛ
- 29.04.2018 Заря 1:0 Верес ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря ПЛ
- 01.04.2018 Заря 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 18.03.2018 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 11.03.2018 Мариуполь 0:0 Заря ПЛ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Заря 3:0 Ворскла ПЛ
- 18.02.2018 Карпаты 0:2 Заря ПЛ
- 10.12.2017 Заря 2:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Черноморец Од 1:1 Заря ПЛ
- 26.11.2017 Заря 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 18.11.2017 Заря 1:1 Верес ПЛ
- 05.11.2017 Олимпик Дн 3:3 Заря ПЛ
- 02.11.2017 Герта 2:0 Заря ЛЕ
- 29.10.2017 Заря 2:2 Александрия ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.05.2018 Динамо Киев 0:2 Шахтёр Дн К
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.04.2018 Верес 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 18.04.2018 Днепр-1 1:4 Динамо Киев К
- 14.04.2018 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря ПЛ
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла ПЛ
- 15.03.2018 Динамо Киев 0:2 Лацио ЛЕ
- 11.03.2018 Динамо Киев 1:0 Верес ПЛ
- 08.03.2018 Лацио 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Верес 3:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.02.2018 Динамо Киев 0:0 АЕК ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.02.2018 АЕК 1:1 Динамо Киев ЛЕ
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
Последние игры между собой
Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Динамо Киев: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 26.10.2016 Динамо Киев 5:2 Заря Кубок
- 18.09.2016 Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига
- 20.03.2016 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 30.08.2015 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 12.04.2015 Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига
- 08.04.2015 Динамо Киев 2:0 Заря Кубок
- 04.03.2015 Заря 1:2 Динамо Киев Кубок
- 13.09.2014 Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 18.05.2014 Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига
- 03.11.2013 Заря 2:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 20.04.2013 Заря 0:5 Динамо Киев Премьер-лига
- 28.09.2012 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 02.05.2012 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 23.10.2011 Динамо Киев 6:1 Заря Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|30
|23
|3
|4
|69 - 22
|72
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 24
|67
|3.
|Ворскла
|Заявка
|30
|13
|6
|11
|34 - 34
|45
|4.
|Заря
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|44 - 41
|43
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|36 - 39
|37
|6.
|Верес
|Заявка
|30
|7
|13
|10
|27 - 28
|34
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|30
|8
|15
|7
|28 - 26
|39
|2.
|Олимпик Дн
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|28 - 36
|33
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|21 - 38
|30
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|22 - 39
|26
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|25 - 48
|26
|6.
|Карпаты
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|24 - 44
|24
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Текстовая онлайн трансляция матча Заря - Динамо КиевДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 13.05.2018.
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Прогнозы на матч Заря - Динамо Киев
Заря
11.8% (8)
Ничья:
11.8% (8)
Динамо Киев
76.5% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
41.2% (28)
1:1 Ничья:
11.8% (8)
0:1 Динамо Киев:
11.8% (8)
0:2 Динамо Киев:
11.8% (8)
2:1 Заря:
5.9% (4)
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