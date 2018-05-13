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  5. Серия A
Шапекоэнсе
3:2
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
23' Гол
Кантерос Гектор
48' Желтая карточка
Рафаэл Тьере
1:1
49' Гол
Герреро Паоло
51' Желтая карточка
Марлос Морено
54' Желтая карточка
Дуглас Силва
66' Желтая карточка
Leo Duarte
68' Желтая карточка
Жонас
2:1
69' Пенальти
Guilherme dos Santos IX
2:2
78' Гол
Vinicius Junior
3:2
90' Гол
Леандро Перейра
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
85'
Фламенго делает замену. Марлос Морено уходит с поля, а Куэльяр Густаво выходит на его замену.
85'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Ненем выходит на его замену.
81'
Фламенго делает замену. Пара уходит с поля, а Дурадо Энрике выходит на его замену.
81'
Шапекоэнсе делает замену. Аподи Диаллиссон уходит с поля, а Bruno Silva выходит на его замену.

Описание гола
78'
Г О О О О Л - Vinicius Junior бьет в цель!
73'
Шапекоэнсе делает замену. Guilherme уходит с поля, а Эдуардо выходит на его замену.
70'
Фламенго делает замену. Jean Lucas уходит с поля, а Vinicius Junior выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Guilherme из команды Шапекоэнсе забивает с точки!
Желтая карточка
68'
Жонас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Leo Duarte получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Дуглас Силва получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Марлос Морено получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Герреро Паоло бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Рафаэл Тьере получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Кантерос Гектор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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