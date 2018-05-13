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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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3:2
Конец матча
1:0
23' ГолКантерос Гектор
48' Желтая карточкаРафаэл Тьере
1:1
49' ГолГерреро Паоло
51' Желтая карточкаМарлос Морено
54' Желтая карточкаДуглас Силва
66' Желтая карточкаLeo Duarte
68' Желтая карточкаЖонас
2:1
69' ПенальтиGuilherme dos Santos IX
2:2
78' ГолVinicius Junior
3:2
90' ГолЛеандро Перейра
|
23'
1:0
48'
49'
1:1
51'
54'
66'
68'
69'
2:1
78'
2:2
81'
85'
90'
3:2
Состав команд
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
18
Артур
IV
37
Cesar
II
21
Para
I
43
Leo
Duarte
14
Жонас
2
Rodinei
18
Jean
Lucas
10
Диего
Рибас
Шапекоэнсе 4-1-4-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 20 Аподи Диаллиссон Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 7 Guilherme dos Santos IX Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 18 Артур IV Полузащитник
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Отавио Луис Защитник
- 17 Винисиус Фрейтас Защитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 28 Русшел Алан Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 39 Junior Santos Полузащитник
- 29 Сильва Бруно Полузащитник
- 11 Надсон Нападающий
- Bruno Gaucho
- 84 Ivan IV
- 31 Japa
- 2 Eduardo VI
Фламенго 4-1-4-1
- Основной состав
- 37 Cesar II Вратарь
- 21 Para I Защитник
- 4 Juan Blanko II Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 14 Жонас Полузащитник
- 2 Rodinei Полузащитник
- 18 Jean Lucas Полузащитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 9 Герреро Паоло Нападающий
- Запасные игроки
- 44 Родолфо Гайото Защитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- Yago Полузащитник
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 6 Rene III
- 20 Vinicius Junior
- 32 Honorato Ederson II
- 30 Thiago Xavier IV
- 26 Matheus Thuler
Предыдущие игры
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 08.05.2018 Шапекоэнсе 1:1 Парана СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Палмейрас 0:0 Шапекоэнсе СA
- 22.04.2018 Шапекоэнсе 1:1 Васко да Гама СA
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 08.04.2018 Шапекоэнсе 0:2 Фигейренсе К
- 01.04.2018 Аваи 2:2 Шапекоэнсе К
- 29.03.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фигейренсе К
- 25.03.2018 Бруске 2:2 Шапекоэнсе К
- 22.03.2018 Шапекоэнсе 2:0 Херсилиу Луж К
- 18.03.2018 Атлетико Тубарао 0:2 Шапекоэнсе К
- 11.03.2018 Жоинвилль 0:1 Шапекоэнсе К
- 08.03.2018 Шапекоэнсе 1:0 Криcиума К
- 04.03.2018 Интер де Лагес 0:0 Шапекоэнсе К
- 25.02.2018 Шапекоэнсе 3:0 Конкордия Атлетико К
- 18.02.2018 Шапекоэнсе 1:0 Аваи К
- 15.02.2018 Фигейренсе 0:0 Шапекоэнсе К
- 11.02.2018 Шапекоэнсе 2:0 Бруске К
- 10.02.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Тубарао К
- 08.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Шапекоэнсе КЛ
Фламенго (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 11.05.2018 Фламенго 0:0 Понте-Прета К
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 03.05.2018 Понте-Прета 0:1 Фламенго К
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 26.04.2018 Санта-Фе 0:0 Фламенго КЛ
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
- 11.03.2018 Макао 1:0 Фламенго CTRGS
- 08.03.2018 Боавишта Сакуарема 0:3 Фламенго CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 24.02.2018 Флуминенсе 4:0 Фламенго CTRGS
- 22.02.2018 Фламенго 4:0 Мадурейра CTRGS
- 18.02.2018 Боавишта Сакуарема 0:2 Фламенго CTGI
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого CTGI
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Фламенго: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
- 15.10.2017 Шапекоэнсе 0:1 Фламенго Серия A
- 21.09.2017 Фламенго 4:0 Шапекоэнсе Копа Судамерикана
- 14.09.2017 Шапекоэнсе 0:0 Фламенго Копа Судамерикана
- 23.06.2017 Фламенго 5:1 Шапекоэнсе Серия A
- 28.08.2016 Шапекоэнсе 1:3 Фламенго Серия A
- 26.05.2016 Фламенго 2:2 Шапекоэнсе Серия A
- 13.09.2015 Шапекоэнсе 1:3 Фламенго Серия A
- 07.06.2015 Фламенго 1:0 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Гремио
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Палмейрас
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Васко да Гама
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Крузейро
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|9.
|Спорт Ресифи
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Сан-Паулу
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Америка Минейро
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|13.
|Ботафого
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Интернасьональ
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|16.
|Баия
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Витория
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Сантос
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20.
|Парана
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Леандро Перейра бьет в цель!
85'
Фламенго делает замену. Марлос Морено уходит с поля, а Куэльяр Густаво выходит на его замену.
85'
Шапекоэнсе делает замену. Кантерос Гектор уходит с поля, а Ненем выходит на его замену.
81'
Фламенго делает замену. Пара уходит с поля, а Дурадо Энрике выходит на его замену.
81'
Шапекоэнсе делает замену. Аподи Диаллиссон уходит с поля, а Bruno Silva выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Vinicius Junior бьет в цель!
70'
Фламенго делает замену. Jean Lucas уходит с поля, а Vinicius Junior выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Guilherme из команды Шапекоэнсе забивает с точки!
68'
Жонас получил желтую карточку от судьи
66'
Leo Duarte получил желтую карточку от судьи
54'
Дуглас Силва получил желтую карточку от судьи
51'
Марлос Морено получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Герреро Паоло бьет в цель!
48'
Рафаэл Тьере получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Кантерос Гектор бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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