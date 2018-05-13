- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
48' ГолДербишир Мэтт
|
48'
1:0
Состав команд
Омония
- Основной состав
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 32 Экиза Борха Защитник
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 9 Кипиани Николай Нападающий
- 19 Панайоту Антреас Нападающий
- 72 Marinos Tzionis
- 73 Hristian Foti
- Запасные игроки
- 30 Альвбоге Йон Вратарь
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 52 Панаги Георгиос Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 17 Теофилус Соломон Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- 34 Giorgos Pontikos
- 58 Stavros Christoforou
- 35 Andronikos Kakoullis
- 10 Rubenilson Kanu II
- Главный тренер: Jesper Fredberg
Аполлон
- Основной состав
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 27 Хараламбус Ангелис Защитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 23 Шполярич Матья Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 33 Ioannis Chatzivasilis
- Запасные игроки
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 13 Макридис Константинос Полузащитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 50 Giannis Vasiliadis
- 59 Evdoras Silvestros
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
Омония (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия К
- 10.02.2018 Омония 3:0 Арис Лимассол ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 30.01.2018 Омония 5:1 Неа Саламина ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония ПД
- 13.01.2018 Омония 3:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 06.01.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 Омония ПД
Аполлон (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 06.05.2018 Аполлон 3:0 АЕК Ларнака ПД
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
- 25.04.2018 Пафос 1:4 Аполлон К
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 18.04.2018 Аполлон 4:0 Пафос К
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.02.2018 Аполлон 2:0 Отеллос К
- 24.02.2018 Этникос Ахна 1:4 Аполлон ПД
- 17.02.2018 Аполлон 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.02.2018 Отеллос 1:0 Аполлон К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
Последние игры между собой
Омония: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Аполлон: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 17.01.2018 Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион
- 11.12.2017 Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 07.05.2017 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 02.04.2017 Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 22.02.2017 Аполлон 3:0 Омония Кубок
- 15.02.2017 Омония 2:2 Аполлон Кубок
- 15.01.2017 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 02.10.2016 Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
- 18.05.2016 Аполлон 2:1 Омония Кубок
- 14.05.2016 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 09.04.2016 Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион
- 16.01.2016 Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
- 03.10.2015 Омония 0:0 Аполлон Первый дивизион
- 24.05.2015 Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
- 18.04.2015 Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 15.02.2015 Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 10.11.2014 Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион
- 27.04.2014 Омония 2:1 Аполлон Первый дивизион
- 23.03.2014 Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|36
|27
|5
|4
|92 - 35
|86
|2.
|Аполлон
|36
|25
|7
|4
|90 - 26
|82
|3.
|Анортосис
|36
|19
|12
|5
|53 - 29
|69
|4.
|АЕК Ларнака
|36
|20
|8
|8
|74 - 39
|68
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|36
|17
|7
|12
|47 - 38
|58
|6.
|Омония
|36
|14
|5
|17
|58 - 60
|47
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Неа Саламина
|36
|14
|6
|16
|53 - 55
|48
|2.
|Докса Катокопия
|36
|14
|4
|18
|54 - 63
|46
|3.
|Эрмис Арадиппу
|36
|14
|4
|18
|50 - 64
|46
|4.
|Пафос
|36
|11
|9
|16
|36 - 51
|42
|5.
|Алки Ороклинис
|36
|11
|6
|19
|48 - 73
|39
|6.
|Олимпиакос Никосия
|36
|5
|9
|22
|34 - 81
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Омония делает замену. Кипиани Николай уходит с поля, а Andronikos Kakoullis выходит на его замену.
70'
Аполлон делает замену. Мартинес Николас II уходит с поля, а Макридис Константинос выходит на его замену.
62'
Аполлон делает замену. Алекс да Силва III уходит с поля, а Giannis Vasiliadis выходит на его замену.
62'
Аполлон делает замену. Зелая Эмилио уходит с поля, а Яколиш Антонио выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Омония делает замену. Панайоту Антреас уходит с поля, а Жаилсон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Омония делает замену. Marinos Tzionis уходит с поля, а Stavros Christoforou выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация