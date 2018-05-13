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Омония
1:0
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
48' Гол
Дербишир Мэтт
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Омония делает замену. Кипиани Николай уходит с поля, а Andronikos Kakoullis выходит на его замену.
70'
Аполлон делает замену. Мартинес Николас II уходит с поля, а Макридис Константинос выходит на его замену.
62'
Аполлон делает замену. Алекс да Силва III уходит с поля, а Giannis Vasiliadis выходит на его замену.
62'
Аполлон делает замену. Зелая Эмилио уходит с поля, а Яколиш Антонио выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Дербишир Мэтт бьет в цель!

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Омония делает замену. Панайоту Антреас уходит с поля, а Жаилсон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Омония делает замену. Marinos Tzionis уходит с поля, а Stavros Christoforou выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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