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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 30 Меркис Георге Защитник
- 23 Поляков Денис Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 2 Нсуэ Эмилио Защитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 14 Оар Томас Полузащитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 7 Эфрем Георгиос Нападающий
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- Главный тренер: Bruno Baltazar
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 6 Струна Андраж Защитник
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 17 Паланка Мигель Полузащитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 19 João Victor I
- 7 Carlitos IX
- Запасные игроки
- 45 Гаджев Владимир Полузащитник
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 39 Christos Hadjipaschalis
- 40 Nikolas Mattheou
- 4 Panagiotis Artymatas
- 12 Kostas Pileas
- 91 Giorgos Papadopoulos
- Главный тренер: Рони Леви
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 АПОЭЛ 2:2 Неа Саламина К
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ К
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 24.02.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ ПД
- 21.02.2018 АПОЭЛ 5:1 Эрмис Арадиппу К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 11.02.2018 Пафос 2:3 АПОЭЛ ПД
- 06.02.2018 АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
Анортосис (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 28.04.2018 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 18.02.2018 Анортосис 4:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 11.02.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 31.01.2018 Пафос 0:1 Анортосис ПД
- 20.01.2018 Анортосис 3:1 Этникос Ахна ПД
- 17.01.2018 Айя-Напа 1:1 Анортосис К
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Анортосис 3:2 Айя-Напа К
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Анортосис: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 20.12.2017 Анортосис 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.04.2017 АПОЭЛ 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 12.03.2017 Анортосис 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 12.12.2016 АПОЭЛ 2:1 Анортосис Первый дивизион
- 21.09.2016 Анортосис 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 15.05.2016 АПОЭЛ 2:2 Анортосис Первый дивизион
- 09.04.2016 Анортосис 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 21.02.2016 Анортосис 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 21.11.2015 АПОЭЛ 0:2 Анортосис Первый дивизион
- 25.04.2015 Анортосис 3:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 11.03.2015 АПОЭЛ 2:0 Анортосис Кубок
- 07.03.2015 АПОЭЛ 1:0 Анортосис Первый дивизион
- 04.03.2015 Анортосис 0:0 АПОЭЛ Кубок
- 05.12.2014 Анортосис 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 24.09.2014 АПОЭЛ 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 11.05.2014 АПОЭЛ 8:1 Анортосис Первый дивизион
- 13.04.2014 Анортосис 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 05.02.2014 Анортосис 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|0:0
|36
|26
|6
|4
|90 - 34
|84
|2.
|Аполлон
|35
|25
|7
|3
|90 - 25
|82
|3.
|Анортосис
|0:0
|36
|19
|13
|4
|52 - 27
|70
|4.
|АЕК Ларнака
|35
|19
|8
|8
|71 - 37
|65
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|35
|17
|7
|11
|45 - 35
|58
|6.
|Омония
|35
|13
|5
|17
|57 - 60
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|35
|14
|4
|17
|54 - 60
|46
|2.
|Эрмис Арадиппу
|36
|14
|4
|18
|50 - 64
|46
|3.
|Неа Саламина
|35
|13
|6
|16
|49 - 55
|45
|4.
|Алки Ороклинис
|35
|11
|6
|18
|48 - 69
|39
|5.
|Пафос
|35
|10
|9
|16
|33 - 51
|39
|6.
|Олимпиакос Никосия
|36
|5
|9
|22
|34 - 81
|24
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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