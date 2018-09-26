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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Веритас
2:0
Конец матча
30' Желтая карточкаВарманен Тату
1:0
66' ГолJoona Jaervistoe
76' Желтая карточкаJasin Assenhoun
2:0
85' ГолAlbion Ademi
|
30'
66'
1:0
76'
85'
2:0
Состав команд
23
Matias
Lahti
15
Хассан
Сисей
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 22 Arttu Hoskonen Защитник
- 7 Ari Nyman Защитник
- 3 Daniel Kamy Защитник
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 33 Варманен Тату Полузащитник
- 23 Matias Lahti Полузащитник
- 10 Кайринен Каан Полузащитник
- 18 Lassi Viholainen Полузащитник
- 28 Мякитало Мика Нападающий
- 24 Joona Jaervistoe Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 16 Niko Markkula Защитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 11 Albion Ademi Полузащитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 4 Julian Guevara
- 19 Yoonis Muse
- Главный тренер: John Allen
Лахти
- Основной состав
- 88 Oskari Forsman Вратарь
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 24 Paavo Voutilainen Защитник
- 15 Хассан Сисей Защитник
- 11 Jasin Assenhoun Полузащитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 18 Teemu Jaentti Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 16 Santeri Hostikka Нападающий
- 26 Ville Salmikivi Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Нападающий
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 34 Eemeli Virta
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 22.09.2018 Ильвес 1:0 Интер Турку В
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
- 22.05.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
Лахти (последние 20 матчей: +3 =10 -7)
- 21.09.2018 СИК 0:0 Лахти В
- 17.09.2018 Лахти 0:2 ХИК В
- 13.09.2018 КуПС 2:1 Лахти В
- 31.08.2018 Лахти 1:1 ВПС В
- 25.08.2018 Хонка 2:0 Лахти В
- 20.08.2018 Лахти 1:2 РоПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 05.08.2018 Лахти 1:1 Кеми Кингс В
- 30.07.2018 ВПС 2:2 Лахти В
- 22.07.2018 Лахти 2:0 Мариехамн В
- 19.07.2018 Хабнарфьордюр 0:0 Лахти ЛЕ
- 12.07.2018 Лахти 0:3 Хабнарфьордюр ЛЕ
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 СИК 1:0 Лахти В
- 29.06.2018 Лахти 2:1 ХИК В
- 25.06.2018 Лахти 1:0 КуПС В
- 20.06.2018 Ильвес 0:0 Лахти В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
- 12.06.2018 Лахти 1:1 Хонка В
- 02.06.2018 Кеми Кингс 0:0 Лахти В
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лахти: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти Вейккауслига
- 10.08.2017 Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 31.05.2017 Интер Турку 0:0 Лахти Вейккауслига
- 21.08.2016 Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига
- 09.06.2016 Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 09.04.2016 Интер Турку 1:1 Лахти Вейккауслига
- 29.01.2016 Лахти 2:1 Интер Турку Кубок лиги
- 04.10.2015 Лахти 3:1 Интер Турку Вейккауслига
- 26.07.2015 Интер Турку 0:2 Лахти Вейккауслига
- 03.05.2015 Лахти 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 31.08.2014 Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига
- 16.08.2014 Лахти 1:2 Интер Турку Кубок Суоми
- 14.07.2014 Интер Турку 0:1 Лахти Вейккауслига
- 08.05.2014 Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига
- 13.09.2013 Интер Турку 1:3 Лахти Вейккауслига
- 27.06.2013 Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 09.05.2013 Интер Турку 2:0 Лахти Вейккауслига
- 23.02.2013 Лахти 2:1 Интер Турку Кубок Лиги (группа 1)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|29
|21
|5
|3
|55 - 19
|68
|2.
|РоПС
|29
|15
|8
|6
|37 - 22
|53
|3.
|Хонка
|29
|12
|12
|5
|45 - 32
|48
|4.
|КуПС
|29
|13
|7
|9
|47 - 35
|46
|5.
|Ильвес
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|6.
|ВПС
|29
|10
|11
|8
|35 - 34
|41
|7.
|Лахти
|29
|8
|13
|8
|26 - 28
|37
|8.
|Интер Турку
|29
|9
|8
|12
|32 - 39
|35
|9.
|СИК
|29
|7
|7
|15
|25 - 33
|28
|10.
|Мариехамн
|29
|7
|6
|16
|32 - 54
|27
|11.
|ТПС
|29
|6
|8
|15
|30 - 45
|26
|12.
|Кеми Кингс
|29
|4
|6
|19
|25 - 52
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Albion Ademi бьет в цель!
83'
Интер Турку делает замену. Matias Lahti уходит с поля, а Кунингас Микко выходит на его замену.
81'
Лахти делает замену. Хертси Лооренц уходит с поля, а Осипов Павел выходит на его замену.
76'
Jasin Assenhoun получил желтую карточку от судьи
69'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Аниер Хенри выходит на его замену.
69'
Лахти делает замену. Хассан Сисей уходит с поля, а Стениу Сантуш выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Joona Jaervistoe бьет в цель!
64'
Интер Турку делает замену. Варманен Тату уходит с поля, а Нико Марккула выходит на его замену.
63'
Интер Турку делает замену. Lassi Viholainen уходит с поля, а Albion Ademi выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Варманен Тату получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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