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Стадион:
Интер Турку
2:0
Конец матча
Лахти
0'
30' Желтая карточка
Варманен Тату
1:0
66' Гол
Joona Jaervistoe
76' Желтая карточка
Jasin Assenhoun
2:0
85' Гол
Albion Ademi
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Albion Ademi бьет в цель!
83'
Интер Турку делает замену. Matias Lahti уходит с поля, а Кунингас Микко выходит на его замену.
81'
Лахти делает замену. Хертси Лооренц уходит с поля, а Осипов Павел выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Jasin Assenhoun получил желтую карточку от судьи
69'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Аниер Хенри выходит на его замену.
69'
Лахти делает замену. Хассан Сисей уходит с поля, а Стениу Сантуш выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Joona Jaervistoe бьет в цель!
64'
Интер Турку делает замену. Варманен Тату уходит с поля, а Нико Марккула выходит на его замену.
63'
Интер Турку делает замену. Lassi Viholainen уходит с поля, а Albion Ademi выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Варманен Тату получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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