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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Кескускенття
Состав команд
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 11 Агналдо Жуниор Нападающий
- 6 Juho Hyvaerinen
- 20 Simo Roiha
- Запасные игроки
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 22 Rasmus Degerman
- 26 Fugo Segawa
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 5 Jens Geffrard
- 12 Juhani Kangas
- Главный тренер: Toni Koskela
КуПС
- Основной состав
- 16 Mika Toeyraes Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 15 Габриэль Рубен Полузащитник
- 25 Urho Nissila
- 29 Mikko Pitkaenen
- 11 Ilmari Niskanen
- 3 Hamed Coulibaly
- 7 Rasmus Karjalainen
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 9 Матулявичюс Дейвидас Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 24 Jere Hiltunen
- 23 Joni Maekelae
- 19 Johannes Kytilae
- 12 Aleksi Honka-Hallila
- 6 Saku Savolainen
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Предыдущие игры
РоПС (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
КуПС (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
Последние игры между собой
РоПС: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
КуПС: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС Кубок
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига
- 14.10.2016 РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига
- 31.07.2016 КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 13.05.2016 РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига
- 04.02.2016 РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги
- 18.10.2015 РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига
- 02.08.2015 КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига
- 14.05.2015 РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига
- 10.08.2014 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 03.08.2014 РоПС 3:1 КуПС Вейккауслига
- 08.05.2014 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 28.09.2013 РоПС 2:1 КуПС Кубок Суоми
- 22.09.2013 КуПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 06.07.2013 РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига
- 17.05.2013 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 26.02.2013 РоПС 1:0 КуПС Кубок финской Лиги (группа 3)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|0:0
|9
|5
|2
|2
|10 - 3
|17
|2.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|КуПС
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|4.
|Лахти
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|ВПС
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Ильвес
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Мариехамн
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|8.
|Хонка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|9.
|СИК
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Кеми Кингс
|1:0
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Интер Турку
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|ТПС
|0:1
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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