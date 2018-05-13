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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Vaangavallen
0:0
Первый тайм: 20'
Состав команд
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 23 Franz Brorsson III Нападающий
- 10 Zoran Jovanovic Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 25 Victor Nilsson Защитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- 3 Sebastian Ohlsson II
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Защитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- 39 Felix Konstandeliasz
- 35 Samuel Adrian
- 30 Mattias Nilsson
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.05.2018 Треллеборг 0:3 Хеккен А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 10.05.2018 Юргорден 3:0 Мальмё К
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 03.05.2018 Мальмё 1:0 Юргорден А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 26.01.2018 Мальмё 4:0 Флора ТМК
- 20.01.2018 Мальмё 1:0 Фремад Амагер ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 4
Мальмё: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 0
- 18.09.2011 Мальмё 1:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 03.04.2011 Треллеборг 2:4 Мальмё Аллсвенскан
- 12.02.2011 Мальмё 2:2 Треллеборг Товарищеские матчи. Сборные
- 03.10.2010 Треллеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан
- 02.05.2010 Мальмё 2:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 08.08.2009 Треллеборг 0:2 Мальмё Аллсвенскан
- 19.04.2009 Мальмё 1:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 25.08.2008 Мальмё 1:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 13.04.2008 Треллеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
- 16.02.2008 Мальмё 1:1 Треллеборг Товарищеские матчи. Сборные
Треллеборг
Мальмё
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|0:0
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|АИК
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Эребру
|0:0
|8
|4
|4
|0
|13 - 7
|16
|5.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Мальмё
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Хеккен
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|10.
|Юргорден
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|13.
|Эльфсборг
|7
|1
|2
|4
|6 - 8
|5
|14.
|Треллеборг
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|15.
|Сириус
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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