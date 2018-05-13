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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
1:1
Первый тайм: 19'
1:0
5' ГолVictor Shevcenco
1:1
16' ГолOnni Valakari
|
5'
1:0
16'
1:1
Состав команд
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 6 Абубакар Алию Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 31 Keaton Isaksson
- 29 Victor Shevcenco
- 10 Justus Lehto
- 5 Kosta Manev
- 8 Julian Guevara
- 14 Kevin Mombilo
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 20 Липин Максим Полузащитник
- 9 Араба Хаким Нападающий
- 33 Henrik Oelander
- 21 Ville Moilanen
- 19 Iiro Vanha
- 3 Kristian Heinolainen
- Главный тренер: Jari Aahman
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 32 Милович Драго Нападающий
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 22 Niklas Blomqvist
- 19 Oskari Jakonen
- 15 Miro Tenho
- 2 Niklas Friberg
- 3 Juri Kinnunen
- 4 Rasmus Holma
- 17 Onni Valakari
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 23 Joakim Latonen
- 20 Riku Sjoeroos
- 6 Jonni Peraeaho
- 7 Sami Raehmoenen
- Главный тренер: Mika Laurikainen
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
ТПС (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ТПС 3:1 Гнистан И
- 30.09.2017 ОПС 1:2 ТПС И
- 22.09.2017 ТПС 3:0 Яро И
- 14.09.2017 Хака 0:2 ТПС И
- 10.09.2017 ГрИФК 1:3 ТПС И
- 01.09.2017 ТПС 2:0 Оулу И
- 26.08.2017 КПВ 2:2 ТПС И
- 18.08.2017 ТПС 4:0 Экенес ИФ И
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
ТПС: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 05.09.2015 ТПС 1:1 Кеми Кингс Икконен
- 05.07.2015 Кеми Кингс 1:0 ТПС Икконен
- 14.05.2015 ТПС 0:3 Кеми Кингс Икконен
- 02.04.2014 Кеми Кингс 1:1 ТПС Кубок Суоми
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|0:0
|9
|5
|2
|2
|10 - 3
|17
|2.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|КуПС
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|4.
|Лахти
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|5.
|ВПС
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Ильвес
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Мариехамн
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|8.
|Хонка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|9.
|СИК
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Кеми Кингс
|1:0
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Интер Турку
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|ТПС
|0:1
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
Первый тайм
16'
Г О О О О Л - Onni Valakari бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Victor Shevcenco бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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