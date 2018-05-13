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Стадион:
Кеми Кингс
1:1
Первый тайм: 19'
ТПС
0'
1:0
5' Гол
Victor Shevcenco
1:1
16' Гол
Onni Valakari
19'
Первый тайм
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Onni Valakari бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Victor Shevcenco бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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