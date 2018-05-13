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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Берн Арена
Состав команд
20
Filip
Rogic
29
Michael
Omoh
10
Бесара
Нахир
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 29 Michael Omoh Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Гранлунд Альбин Защитник
- 4 Arvid Brorsson Защитник
- 19 Ринг Себастьян Полузащитник
- 21 Simon Amin
- 18 Isaac Edegware
- 11 Alfred Ajdarevic
- 30 Mathias Karlsson
- Главный тренер: Axel Kjaell
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 28 Gershon Koffie Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 14 Дибба Па Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 25 Davor Blazevic
- 23 Marcus Degerlund
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
- 21.04.2018 Эстерсунд 0:2 Эребру А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 18.02.2018 Твоокер 0:3 Эребру К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 05.02.2018 Эребру 0:1 Сеул ТМК
- 01.02.2018 Эребру 0:0 Дюделанж ТМК
- 24.01.2018 Эребру 0:1 Риннинге ТМК
- 23.01.2018 Эребру 4:1 Карлшлунд ТМК
- 19.01.2018 Эребру 6:2 Линчёпинг Сити ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
Последние игры между собой
Эребру: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
- 21.08.2017 Эребру 0:3 Хаммарбю Аллсвенскан
- 08.07.2017 Хаммарбю 3:1 Эребру Аллсвенскан
- 16.03.2017 Эребру 3:2 Хаммарбю Товарищеские матчи. Клубы
- 12.09.2016 Хаммарбю 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 09.05.2016 Эребру 3:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.03.2016 Эребру 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи. Клубы
- 13.09.2015 Хаммарбю 1:2 Эребру Аллсвенскан
- 30.04.2015 Эребру 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 19.08.2013 Эребру 1:1 Хаммарбю Суперэттан
- 21.04.2013 Хаммарбю 2:1 Эребру Суперэттан
- 13.09.2009 Хаммарбю 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 11.05.2009 Эребру 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.03.2009 Эребру 2:0 Хаммарбю Товарищеские матчи. Сборные
- 07.03.2009 Хаммарбю 2:1 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 28.07.2008 Эребру 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.07.2008 Хаммарбю 1:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру
Хаммарбю
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|0:0
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|2.
|АИК
|8
|5
|3
|0
|13 - 4
|18
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Эребру
|0:0
|8
|4
|4
|0
|13 - 7
|16
|5.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|7.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Мальмё
|0:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|9.
|Хеккен
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|10.
|Юргорден
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|11.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|12.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|13.
|Эльфсборг
|7
|1
|2
|4
|6 - 8
|5
|14.
|Треллеборг
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|15.
|Сириус
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|16.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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