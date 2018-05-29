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Стадион:
ХИК
4:0
Конец матча
СИК
0'
1:0
7' Гол
Алхо Николай
12' Желтая карточка
Reuben Ayarna
21' Желтая карточка
Аннан Энтони
55' Желтая карточка
Joona Lautamaja
66' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
2:0
68' Гол
Joao Klauss
3:0
70' Гол
Joao Klauss
4:0
82' Гол
Eetu Vertainen
90' Желтая карточка
О'Брайен Дэнни
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
О'Брайен Дэнни получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Eetu Vertainen бьет в цель!
75'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
71'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!

Описание гола
68'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
66'
ХИК делает замену. Алхо Николай уходит с поля, а Менса Эванс выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
60'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Maximo Tolonen выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Joona Lautamaja получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
СИК делает замену. Vahid Hambo уходит с поля, а О'Брайен Дэнни выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
СИК делает замену. Emile Paul Tendeng уходит с поля, а Мбома Аристот выходит на его замену.
Желтая карточка
21'
Аннан Энтони получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Рюбен Аярна получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Алхо Николай бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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