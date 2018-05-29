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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Telia 5G-areena
1:0
7' ГолАлхо Николай
12' Желтая карточкаReuben Ayarna
21' Желтая карточкаАннан Энтони
55' Желтая карточкаJoona Lautamaja
66' Желтая карточкаХетемай Мехмет
2:0
68' ГолJoao Klauss
3:0
70' ГолJoao Klauss
4:0
82' ГолEetu Vertainen
90' Желтая карточкаО'Брайен Дэнни
|
7'
1:0
12'
21'
55'
66'
68'
2:0
70'
3:0
82'
4:0
90'
Состав команд
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 27 Валенчич Филип
- 7 Joao Klauss
- 25 Valtteri Vesiaho
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 36 Eetu Vertainen
- 24 Tommi Jaentti
- 16 Kalle Katz
- 50 Santeri Vaeaenaenen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
СИК
- Основной состав
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 27 Joona Lautamaja
- 9 Vahid Hambo
- 7 Reuben Ayarna
- 16 Joonas Sundman
- 25 Emile Paul Tendeng
- Запасные игроки
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 29 О'Брайен Дэнни Защитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 24 Arttu Aromaa
- 14 Maximo Tolonen
- 17 Ville Tikkanen
- Главный тренер: Alexei Eremenko
Предыдущие игры
ХИК (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 26.05.2018 ХИК 3:2 Хонка В
- 22.05.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 18.05.2018 ТПС 0:1 ХИК В
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
СИК (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 26.05.2018 СИК 1:1 Мариехамн В
- 18.05.2018 СИК 0:1 Интер Турку В
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 Ильвес 1:1 СИК В
- 21.04.2018 СИК 2:0 Хонка В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
- 21.01.2018 СИК 4:0 Кески-Уусимаа К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
Последние игры между собой
ХИК: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
СИК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК Вейккауслига
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК Вейккауслига
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК Кубок
- 10.08.2017 СИК 0:6 ХИК Вейккауслига
- 31.05.2017 ХИК 6:0 СИК Вейккауслига
- 23.10.2016 ХИК 0:0 СИК Вейккауслига
- 24.09.2016 СИК 1:1 ХИК Кубок
- 18.06.2016 СИК 2:3 ХИК Вейккауслига
- 18.04.2016 ХИК 2:1 СИК Вейккауслига
- 23.09.2015 СИК 3:0 ХИК Вейккауслига
- 17.06.2015 ХИК 3:1 СИК Вейккауслига
- 24.05.2015 СИК 1:2 ХИК Вейккауслига
- 24.08.2014 СИК 2:0 ХИК Вейккауслига
- 19.07.2014 ХИК 2:0 СИК Вейккауслига
- 26.05.2014 ХИК 1:0 СИК Вейккауслига
- 15.03.2014 СИК 1:0 ХИК Кубок лиги
- 23.04.2011 СИК 0:4 ХИК Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|2.
|РоПС
|11
|6
|3
|2
|15 - 6
|21
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|23 - 15
|20
|4.
|Лахти
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|5.
|Ильвес
|11
|5
|3
|3
|11 - 10
|18
|6.
|ВПС
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Хонка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|8.
|Мариехамн
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|9.
|Интер Турку
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|СИК
|10
|2
|2
|6
|7 - 13
|8
|11.
|Кеми Кингс
|10
|2
|1
|7
|13 - 23
|7
|12.
|ТПС
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
О'Брайен Дэнни получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Eetu Vertainen бьет в цель!
75'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
71'
ХИК делает замену. Валенчич Филип уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
68'
Г О О О О Л - Joao Klauss бьет в цель!
66'
ХИК делает замену. Алхо Николай уходит с поля, а Менса Эванс выходит на его замену.
66'
Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
60'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Maximo Tolonen выходит на его замену.
55'
Joona Lautamaja получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
СИК делает замену. Vahid Hambo уходит с поля, а О'Брайен Дэнни выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
СИК делает замену. Emile Paul Tendeng уходит с поля, а Мбома Аристот выходит на его замену.
21'
Аннан Энтони получил желтую карточку от судьи
12'
Рюбен Аярна получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Алхо Николай бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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