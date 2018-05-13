  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Висла Краков
1:1
Конец матча
Лех
0'
39' Желтая карточка
Гумни Роберт
0:1
49' Гол
Гюткьяр Кристиан
69' Желтая карточка
Богуски Рафал
90' Желтая карточка
Хулиан Диас
90' Желтая карточка
Яницки Рафал
90' Желтая карточка
Бурич Ясмин
90' Желтая карточка
Дилавер Эмир
1:1
90' Гол
Брожек Павел
90'+19
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Брожек Павел бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Дилавер Эмир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Бурич Ясмин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Хулиан Диас получил желтую карточку от судьи
90'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Беркрот Никлас выходит на его замену.

Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Elvir Koljic выходит на его замену.
85'
Лех делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Макушевски Мацей выходит на его замену.
78'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Коларж Марко уходит с поля, а Брожек Павел выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Баша Вулнет выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Богуски Рафал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация