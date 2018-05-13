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Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
1:1
Конец матча
39' Желтая карточкаГумни Роберт
0:1
49' ГолГюткьяр Кристиан
69' Желтая карточкаБогуски Рафал
90' Желтая карточкаХулиан Диас
90' Желтая карточкаЯницки Рафал
90' Желтая карточкаБурич Ясмин
90' Желтая карточкаДилавер Эмир
1:1
90' ГолБрожек Павел
|
39'
49'
0:1
69'
90'
90'
90'
90'
90'
1:1
Состав команд
19
Цывка
Томаш
24
Коларж
Марко
11
Имас
Хесус
26
Яницки
Рафал
77
Томасик
Пётр
10
Йевтич
Дарко
29
Юзвяк
Камиль
Висла Краков 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 19 Цывка Томаш Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Нападающий
- 24 Коларж Марко Нападающий
- 11 Имас Хесус Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Гонсалес Иван II Защитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 23 Брожек Павел Полузащитник
- 21 Брлек Петар Полузащитник
- 20 Баша Вулнет Полузащитник
- 14 Ондрашек Зденек Нападающий
- 74 Kacper Chorazka
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 77 Томасик Пётр Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 31 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- 14 Elvir Koljic Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Висла Краков (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 22.04.2018 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 16.04.2018 Висла 2:2 Висла Краков Э
- 07.04.2018 Сандецья 0:0 Висла Краков Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 18.03.2018 Легия 0:2 Висла Краков Э
- 09.03.2018 Висла Краков 3:1 Шлёнск Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 28.02.2018 Висла Краков 1:1 Корона Кельце Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
Лех (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
- 05.05.2018 Висла 0:0 Лех Э
- 28.04.2018 Лех 2:4 Гурник Забже Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 13.04.2018 Лех 0:1 Корона Кельце Э
- 07.04.2018 Лех 3:1 Гурник Забже Э
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Э
- 16.03.2018 Лех 3:0 Лехия Гданьск Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 04.03.2018 Легия 2:1 Лех Э
- 28.02.2018 Лех 2:1 Шлёнск Э
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 02.04.2018 Висла Краков 1:3 Лех Экстракласса
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 31.03.2017 Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса
- 30.11.2016 Висла Краков 2:4 Лех Кубок
- 25.10.2016 Лех 1:1 Висла Краков Кубок
- 16.10.2016 Лех 1:1 Висла Краков Экстракласса
- 02.12.2015 Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 01.08.2015 Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса
- 07.06.2015 Лех 0:0 Висла Краков Экстракласса. Группа А
- 07.12.2014 Висла Краков 1:2 Лех Экстракласса
- 24.09.2014 Лех 2:0 Висла Краков Кубок Польши
- 03.08.2014 Лех 2:3 Висла Краков Экстракласса
- 25.04.2014 Лех 3:0 Висла Краков Экстракласса
- 06.12.2013 Лех 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 25.08.2013 Висла Краков 2:0 Лех Экстракласса
- 04.05.2013 Лех 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 02.11.2012 Висла Краков 0:1 Лех Экстракласса
- 09.03.2012 Висла Краков 0:0 Лех Экстракласса
- 09.09.2011 Лех 0:1 Висла Краков Экстракласса
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|36
|21
|4
|11
|52 - 35
|67
|2.
|Ягеллония
|36
|19
|7
|10
|53 - 40
|64
|3.
|Лех
|36
|16
|12
|8
|53 - 31
|60
|4.
|Висла
|36
|17
|6
|13
|52 - 43
|57
|5.
|Висла Краков
|36
|15
|10
|11
|51 - 40
|55
|6.
|Гурник Забже
|35
|14
|12
|9
|63 - 55
|54
|7.
|Заглембе Любин
|36
|12
|13
|11
|43 - 42
|49
|8.
|Корона Кельце
|36
|12
|13
|11
|49 - 52
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|36
|13
|11
|12
|50 - 48
|50
|2.
|Шлёнск
|36
|12
|11
|13
|49 - 54
|47
|3.
|Арка Гдыня
|36
|11
|10
|15
|46 - 47
|43
|4.
|Погонь Щецин
|36
|11
|9
|16
|42 - 53
|42
|5.
|Лехия Гданьск
|36
|9
|12
|15
|45 - 57
|39
|6.
|Нецеча
|36
|9
|9
|18
|39 - 62
|36
|7.
|Пяст
|35
|7
|13
|15
|37 - 45
|34
|8.
|Сандецья
|36
|6
|14
|16
|33 - 53
|32
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Брожек Павел бьет в цель!
90'
Дилавер Эмир получил желтую карточку от судьи
90'
Бурич Ясмин получил желтую карточку от судьи
90'
Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
90'
Хулиан Диас получил желтую карточку от судьи
90'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Беркрот Никлас выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Лех делает замену. Гюткьяр Кристиан уходит с поля, а Elvir Koljic выходит на его замену.
85'
Лех делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Макушевски Мацей выходит на его замену.
78'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Коларж Марко уходит с поля, а Брожек Павел выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Баша Вулнет выходит на его замену.
69'
Богуски Рафал получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Гумни Роберт получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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