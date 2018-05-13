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Стадион: Акер Зрители: 6768
1:2
Конец матча
1:0
44' ГолХестад Эйрик
66' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
1:1
68' ГолPhilip Zinckernagel
90' Желтая карточкаРикардо II
1:2
90' ГолОпсет Кристиан
|
44'
1:0
66'
68'
1:1
90'
90'
1:2
Состав команд
19
Хестад
Эйрик
25
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 14 Странд Петтер Защитник
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 19 Хестад Эйрик Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 20 Amor Layoni Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 30 Trond Olsen II Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 7 Драге Томас Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 5 Thomas Jacobsen I
- 26 Haakon Evjen
- 12 Попович Зоран
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Т
- 02.05.2018 Браттвог 1:0 Мольде К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Трефф 1:6 Мольде К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Лиллестрём 0:1 Мольде Т
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Харстад 2:5 Будё-Глимт К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 19.01.2018 Будё-Глимт 3:0 Мьёльнер ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
Последние игры между собой
Мольде: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 17.02.2017 Мольде 0:2 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 06.08.2016 Мольде 3:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 17.04.2016 Будё-Глимт 1:2 Мольде Типпелиген
- 18.07.2015 Мольде 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 11.04.2015 Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген
- 11.04.2015 Будё-Глимт 1:3 Мольде Типпелиген
- 27.09.2014 Мольде 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 12.06.2014 Будё-Глимт 1:1 Мольде Типпелиген
Мольде
Будё-Глимт
-
5 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|8
|1
|0
|16 - 2
|25
|2.
|Хёугесунн
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Русенборг
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Волеренга
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Мольде
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|Одд
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|9.
|Тромсё
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|10.
|Лиллестрём
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|11.
|Кристиансунд
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|13.
|Будё-Глимт
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Стабек
|0:0
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|16.
|Старт
|9
|1
|1
|7
|7 - 20
|4
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Рикардо II получил желтую карточку от судьи
86'
Мольде делает замену. Эурснес Фредрик уходит с поля, а Чима Даниэль выходит на его замену.
85'
Буде-Глимт делает замену. Philip Zinckernagel уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
80'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Вегард Леикволл Моберг выходит на его замену.
77'
Мольде делает замену. Tobias Hammer Svendsen уходит с поля, а Хуссейн Эцаз выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Philip Zinckernagel бьет в цель!
67'
Мольде делает замену. Брустад Фредрик уходит с поля, а Thomas Amang выходит на его замену.
66'
Эурснес Фредрик получил желтую карточку от судьи
56'
Буде-Глимт делает замену. Тронд Ольсен уходит с поля, а Драге Томас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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