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Стадион: Зрители: 6768
Мольде
1:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
44' Гол
Хестад Эйрик
66' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
1:1
68' Гол
Philip Zinckernagel
90' Желтая карточка
Рикардо II
1:2
90' Гол
Опсет Кристиан
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Опсет Кристиан бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Рикардо II получил желтую карточку от судьи
86'
Мольде делает замену. Эурснес Фредрик уходит с поля, а Чима Даниэль выходит на его замену.
85'
Буде-Глимт делает замену. Philip Zinckernagel уходит с поля, а Patrick Berg выходит на его замену.
80'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Вегард Леикволл Моберг выходит на его замену.

77'
Мольде делает замену. Tobias Hammer Svendsen уходит с поля, а Хуссейн Эцаз выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Philip Zinckernagel бьет в цель!
67'
Мольде делает замену. Брустад Фредрик уходит с поля, а Thomas Amang выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Эурснес Фредрик получил желтую карточку от судьи
56'
Буде-Глимт делает замену. Тронд Ольсен уходит с поля, а Драге Томас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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