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Стадион: Myrdal Gress Зрители: 736
31' Желтая карточкаMichael Ogungbaro
1:0
35' ГолDennis Agyare Antwi
1:1
39' ГолАгдестейн Торбьерн
45' Желтая карточкаРамстейн Кай
1:2
45' ГолАгдестейн Торбьерн
1:3
52' ГолАгдестейн Торбьерн
2:3
73' ГолHaakon Lorentzen
90' Желтая карточкаDennis Agyare Antwi
|
35'
1:0
39'
1:1
45'
45'
1:2
52'
1:3
73'
2:3
Состав команд
12
Боргер
Томас
Осане 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 8 Jonas Hestetun Защитник
- 25 Солли Александр Защитник
- 2 Martin Ueland Защитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 18 Хусеклепп Эрик Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Sondre Bjoershol Защитник
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- 16 Sander Bjoerndal
- 20 Stian Nygaard I
- 6 Andreas Fantoft
- 99 Andreas Soereide
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 6 Рамстейн Кай Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 4 Наттестад Рагнар Защитник
- 20 Санднес Роберт Полузащитник
- 36 Emil Solnoerdal
- 14 Pape Habib Gueye
- 28 Haavard Breivik
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Осане (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Ус 1:6 Осане К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Фредрикстад 2:1 Осане ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
Олесунн (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Бергсёй 2:1 Олесунн К
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 17.02.2018 Ростов 2:1 Олесунн ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
- 05.11.2017 Олесунн 2:1 Русенборг Т
- 30.10.2017 Лиллестрём 4:0 Олесунн Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Волеренга 5:1 Олесунн Т
- 01.10.2017 Саннефьёрд 2:0 Олесунн Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|Викинг
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|3.
|Саннес Ульф
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Улленсакер/Киса
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Нутодден
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|6.
|Согндаль
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Мьёндален
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Осане
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Ерв
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Тромсдален
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Стрёммен
|7
|2
|0
|5
|13 - 12
|6
|14.
|Левангер
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Флурё
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|16.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Dennis Agyare Antwi получил желтую карточку от судьи
86'
Асан делает замену. Tomas Kristoffersen уходит с поля, а Stian Nygaard выходит на его замену.
79'
Олесунн делает замену. Агдестейн Торбьерн уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
79'
Асан делает замену. Joachim Hammersland уходит с поля, а Sondre Bjoershol выходит на его замену.
77'
Олесунн делает замену. Оддбьорн Лие уходит с поля, а Санднес Роберт выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Haakon Lorentzen бьет в цель!
59'
Асан делает замену. Jonas Hestetun уходит с поля, а Haakon Lorentzen выходит на его замену.
58'
Олесунн делает замену. Гретарссон Даниэль уходит с поля, а Наттестад Рагнар выходит на его замену.
52'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Рамстейн Кай получил желтую карточку от судьи
39'
35'
Г О О О О Л - Dennis Agyare Antwi бьет в цель!
31'
Michael Ogungbaro получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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