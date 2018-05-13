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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 736
Осане
2:3
Конец матча
Олесунн
0'
31' Желтая карточка
Michael Ogungbaro
1:0
35' Гол
Dennis Agyare Antwi
1:1
39' Гол
Агдестейн Торбьерн
45' Желтая карточка
Рамстейн Кай
1:2
45' Гол
Агдестейн Торбьерн
1:3
52' Гол
Агдестейн Торбьерн
2:3
73' Гол
Haakon Lorentzen
90' Желтая карточка
Dennis Agyare Antwi
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Dennis Agyare Antwi получил желтую карточку от судьи
86'
Асан делает замену. Tomas Kristoffersen уходит с поля, а Stian Nygaard выходит на его замену.
79'
Олесунн делает замену. Агдестейн Торбьерн уходит с поля, а Pape Habib Gueye выходит на его замену.
79'
Асан делает замену. Joachim Hammersland уходит с поля, а Sondre Bjoershol выходит на его замену.
77'
Олесунн делает замену. Оддбьорн Лие уходит с поля, а Санднес Роберт выходит на его замену.

Описание гола
73'
Г О О О О Л - Haakon Lorentzen бьет в цель!
59'
Асан делает замену. Jonas Hestetun уходит с поля, а Haakon Lorentzen выходит на его замену.
58'
Олесунн делает замену. Гретарссон Даниэль уходит с поля, а Наттестад Рагнар выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Агдестейн Торбьерн бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Агдестейн Торбьерн бьет в цель!
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Рамстейн Кай получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Агдестейн Торбьерн бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Dennis Agyare Antwi бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Michael Ogungbaro получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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