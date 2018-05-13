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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1027
Левангер
0:0
Конец матча
Викинг
0'
20' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
85' Желтая карточка
Торстейнбё Фредерик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Викинг делает замену. Бютюки Зюмер уходит с поля, а Jordan Hallam выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Торстейнбё Фредерик получил желтую карточку от судьи
77'
Левангер делает замену. Horenus Taddese уходит с поля, а Igoh Ogbu выходит на его замену.
69'
Левангер делает замену. Андреас Петерсон уходит с поля, а Andreas Lykke Strand выходит на его замену.
63'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.

63'
Викинг делает замену. Даниэльсен Андре уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
57'
Левангер делает замену. Роберт Стене уходит с поля, а Вегард Волл выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Levanger Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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