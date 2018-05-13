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Стадион: Levanger Stadion Зрители: 1027
20' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
85' Желтая карточкаТорстейнбё Фредерик
|
20'
Состав команд
13
Robert
Stene
Левангер 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 17 Хольмгрен Хампус Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 3 Tom Erik Nordberg Защитник
- 15 Haavard Kleven Lorentsen Защитник
- 10 Jo Sondre Aas Полузащитник
- 7 Andreas Peterson Полузащитник
- 22 Horenus Taddese Полузащитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 9 Ermal Hajdari Полузащитник
- 13 Robert Stene Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Paal Aamodt Защитник
- 8 Vegard Voll Защитник
- 2 Юнг Виктор Защитник
- 24 Andreas Lykke Strand Нападающий
- 21 Solomon Duah Нападающий
- 19 Igoh Ogbu
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- Главный тренер: Roger Naustan
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 14 Даниэльсен Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 11 Трипич Златко Нападающий
- 6 Leo Oestigard
- 21 Jordan Hallam
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Левангер (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Юнкерен 0:3 Левангер К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Бюосен 0:3 Левангер К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
- 16.02.2018 Ранхейм 3:2 Левангер ТМК
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Старт 1:1 Левангер ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
Викинг (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Мадла 0:2 Викинг К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|Викинг
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|3.
|Саннес Ульф
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Улленсакер/Киса
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Нутодден
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|6.
|Согндаль
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Мьёндален
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Осане
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Ерв
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Тромсдален
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Стрёммен
|7
|2
|0
|5
|13 - 12
|6
|14.
|Левангер
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Флурё
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|16.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Викинг делает замену. Бютюки Зюмер уходит с поля, а Jordan Hallam выходит на его замену.
85'
Торстейнбё Фредерик получил желтую карточку от судьи
77'
Левангер делает замену. Horenus Taddese уходит с поля, а Igoh Ogbu выходит на его замену.
69'
Левангер делает замену. Андреас Петерсон уходит с поля, а Andreas Lykke Strand выходит на его замену.
63'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
63'
Викинг делает замену. Даниэльсен Андре уходит с поля, а Stian Rokaas Michalsen выходит на его замену.
57'
Левангер делает замену. Роберт Стене уходит с поля, а Вегард Волл выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Levanger Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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