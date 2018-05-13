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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стрёммен Зрители: 224
1:0
21' ГолMartin Troeen
35' Желтая карточкаAndreas Hagen
1:1
42' ГолАрам Халили
46' Желтая карточкаАрам Халили
50' Желтая карточкаKristian Jahr
56' Желтая карточкаPetter Olsen
2:1
57' ГолAnders Dieserud
2:2
82' ГолUlrik Berglann
2:3
84' ГолBrice Wembangomo
89' Желтая карточкаOeystein Vestvatn
|
21'
1:0
35'
42'
1:1
46'
50'
56'
57'
2:1
82'
2:2
84'
2:3
Состав команд
19
Emil
Sildnes
Стрёммен 4-4-2
- Основной состав
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 6 Anders Dieserud Защитник
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 17 Oeystein Vestvatn Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 9 Martin Troeen Нападающий
- 14 Sindre M. Hansen Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Oumar Diaby Вратарь
- 8 Mathias Blaarud Полузащитник
- 20 Magnus Solum Нападающий
- 79 Sebastian Pedersen II
- 31 Simen Melby
- 21 Johannes Groedtlien
- 15 Jake Martin
- Главный тренер: Espen Olsen
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 17 Martin Hoel Andersen Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 23 Andreas Hagen Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 95 Luke Ferreira Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 7 Ulrik Berglann Защитник
- 5 Izuchukwu Anthony Защитник
- 18 Tobias Collett Полузащитник
- 11 Jan Jenssen Полузащитник
- 33 Лидберг Исак Нападающий
- 26 Petter Oelberg
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Стрёммен (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Стрёммен 1:2 Берум К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Фригг 0:3 Стрёммен К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Лиллестрём 4:0 Стрёммен ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Стрёммен 1:2 Старт ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
Ерв (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Эгерсунд 2:1 Ерв К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Виндбьярт 1:2 Ерв К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Ранхейм 3:1 Ерв ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Ерв 1:3 Старт ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Ерв 2:3 Арендал ПД
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ерв: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|Викинг
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|3.
|Саннес Ульф
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Улленсакер/Киса
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Нутодден
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|6.
|Согндаль
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Мьёндален
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Осане
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Ерв
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Тромсдален
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Стрёммен
|7
|2
|0
|5
|13 - 12
|6
|14.
|Левангер
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Флурё
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|16.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Oeystein Vestvatn получил желтую карточку от судьи
87'
Ерв делает замену. Martin Hoel Andersen уходит с поля, а Ян Йенссен выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Brice Wembangomo бьет в цель!
82'
Г О О О О Л - Ulrik Berglann бьет в цель!
81'
Строммен делает замену. Anders Dieserud уходит с поля, а Johannes Groedtlien выходит на его замену.
76'
Ерв делает замену. Thomas Zernichow уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
73'
Строммен делает замену. Petter Olsen уходит с поля, а Sebastian Pedersen выходит на его замену.
67'
Строммен делает замену. Мустафа Ашрифи уходит с поля, а Mathias Blaarud выходит на его замену.
65'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Anders Dieserud бьет в цель!
56'
Petter Olsen получил желтую карточку от судьи
50'
Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Арам Халили получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Арам Халили бьет в цель!
35'
Андреас Хаген получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Martin Troeen бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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