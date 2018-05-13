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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 224
Стрёммен
2:3
Конец матча
Ерв
0'
1:0
21' Гол
Martin Troeen
35' Желтая карточка
Andreas Hagen
1:1
42' Гол
Арам Халили
46' Желтая карточка
Арам Халили
50' Желтая карточка
Kristian Jahr
56' Желтая карточка
Petter Olsen
2:1
57' Гол
Anders Dieserud
2:2
82' Гол
Ulrik Berglann
2:3
84' Гол
Brice Wembangomo
89' Желтая карточка
Oeystein Vestvatn
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Oeystein Vestvatn получил желтую карточку от судьи
87'
Ерв делает замену. Martin Hoel Andersen уходит с поля, а Ян Йенссен выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Brice Wembangomo бьет в цель!
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Ulrik Berglann бьет в цель!
81'
Строммен делает замену. Anders Dieserud уходит с поля, а Johannes Groedtlien выходит на его замену.

76'
Ерв делает замену. Thomas Zernichow уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
73'
Строммен делает замену. Petter Olsen уходит с поля, а Sebastian Pedersen выходит на его замену.
67'
Строммен делает замену. Мустафа Ашрифи уходит с поля, а Mathias Blaarud выходит на его замену.
65'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Anders Dieserud бьет в цель!
Желтая карточка
56'
Petter Olsen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Кристиан Яр получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Арам Халили получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Арам Халили бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Андреас Хаген получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Martin Troeen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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