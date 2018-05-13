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Стадион: Зрители: 5875
Стрёмсгодсет
1:2
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
1:0
7' Гол
Eirik Ulland Andersen
29' Желтая карточка
Хальворсен Оле-Йорген
37' Желтая карточка
Rashad Muhammed
53' Желтая карточка
Eirik Ulland Andersen
1:1
64' Пенальти
Хальворсен Оле-Йорген
1:2
79' Гол
Шварц Ронни
90' Желтая карточка
Амин Аскар
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Амин Аскар получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сарпсборг-08 делает замену. Матти Лунд Нильсен уходит с поля, а Bjoern Inge Utvik выходит на его замену.
87'
Стрёмсгодсет делает замену. Вильсвик Ларс-Кристофер уходит с поля, а Хейбротен Мариус выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Шварц Ронни бьет в цель!
78'
Сарпсборг-08 делает замену. Rashad Muhammed уходит с поля, а Шварц Ронни выходит на его замену.

77'
Сарпсборг-08 делает замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
76'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Хальворсен Оле-Йорген из команды Сарпсборг-08 забивает с точки!
Желтая карточка
53'
Эйрик Улланд Андерсен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Rashad Muhammed получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Хальворсен Оле-Йорген получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Эйрик Улланд Андерсен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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