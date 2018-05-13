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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Мариенлист Зрители: 5875
1:2
Конец матча
1:0
7' ГолEirik Ulland Andersen
29' Желтая карточкаХальворсен Оле-Йорген
37' Желтая карточкаRashad Muhammed
53' Желтая карточкаEirik Ulland Andersen
1:1
64' ПенальтиХальворсен Оле-Йорген
1:2
79' ГолШварц Ронни
90' Желтая карточкаАмин Аскар
|
7'
1:0
37'
64'
1:1
79'
1:2
90'
Состав команд
39
Саетра
Ларс
93
Нгуэн
Токмак
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 39 Саетра Ларс Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 31 Aslak Falch Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 77 Амин Аскар Полузащитник
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- 27 Rashad Muhammed Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 10 Tobias Heintz Полузащитник
- 4 Bjoern Inge Utvik Полузащитник
- 29 Шварц Ронни Нападающий
- 14 Mohammed Usman
- 21 Anders Kristiansen II
- Главный тренер: Бакке Гейр
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 09.05.2018 Берум 0:3 Стрёмсгодсет К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Валдрес 1:3 Стрёмсгодсет К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Вестфоссен 1:4 Стрёмсгодсет К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Т
- 02.05.2018 Эрн-Хортен 0:6 Сарпсборг-08 К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Эстсиден 2:9 Сарпсборг-08 К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 26.02.2018 Сарпсборг-08 0:1 Скейд ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Сарпсборг-08: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи. Клубы
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Клубы
- 21.08.2016 Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2016 Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 03.10.2015 Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.05.2015 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 05.10.2014 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2014 Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 04.08.2013 Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.04.2013 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|8
|1
|0
|16 - 2
|25
|2.
|Хёугесунн
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Русенборг
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Волеренга
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Мольде
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|Одд
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|9.
|Тромсё
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|10.
|Лиллестрём
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|11.
|Кристиансунд
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|13.
|Будё-Глимт
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Стабек
|0:0
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|16.
|Старт
|9
|1
|1
|7
|7 - 20
|4
Второй тайм
90'
Амин Аскар получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сарпсборг-08 делает замену. Матти Лунд Нильсен уходит с поля, а Bjoern Inge Utvik выходит на его замену.
87'
Стрёмсгодсет делает замену. Вильсвик Ларс-Кристофер уходит с поля, а Хейбротен Мариус выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Шварц Ронни бьет в цель!
78'
Сарпсборг-08 делает замену. Rashad Muhammed уходит с поля, а Шварц Ронни выходит на его замену.
77'
Сарпсборг-08 делает замену. Хальворсен Оле-Йорген уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
76'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Хальворсен Оле-Йорген из команды Сарпсборг-08 забивает с точки!
53'
Эйрик Улланд Андерсен получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Rashad Muhammed получил желтую карточку от судьи
29'
Хальворсен Оле-Йорген получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Эйрик Улланд Андерсен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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