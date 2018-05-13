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Стадион: Заглебье Любин
1:2
Конец матча
0:1
24' ГолРоманчук Тарас
31' Желтая карточкаМареш Якуб
45' Желтая карточкаТосик Якуб
0:2
52' ГолBartosz Kwiecien
56' Желтая карточкаБурлига Лукаш
83' Желтая карточкаШеридан Силлиан
1:2
87' ГолТосик Якуб
90' Желтая карточкаБезьяк Роман
90' Желтая карточкаБалич Саша
|
24'
0:1
31'
45'
52'
0:2
56'
83'
87'
1:2
90'
90'
Состав команд
24
Тосик
Якуб
19
Ягелло
Филип
16
Жира
Павел
26
Мареш
Якуб
Заглембе Любин 4-3-2-1
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 99 Bartosz Slisz Полузащитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 16 Жира Павел Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Лесиевски Пётр Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 23 Дзивнел Даниэль Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- 89 Тушыньски Патрык Нападающий
- 9 Возняк Аркадиуш Нападающий
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Запасные игроки
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 20 Вуйцицки Якуб Защитник
- 28 Свидерски Кароль Полузащитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 09.05.2018 Висла Краков 3:0 Заглембе Любин Э
- 06.05.2018 Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже Э
- 28.04.2018 Висла 1:2 Заглембе Любин Э
- 20.04.2018 Заглембе Любин 0:1 Лех Э
- 14.04.2018 Легия 0:1 Заглембе Любин Э
- 07.04.2018 Краковия 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 16.03.2018 Пяст 0:0 Заглембе Любин Э
- 09.03.2018 Гурник Забже 2:2 Заглембе Любин Э
- 02.03.2018 Заглембе Любин 0:0 Лехия Гданьск Э
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Э
- 06.05.2018 Ягеллония 0:0 Легия Э
- 29.04.2018 Ягеллония 0:1 Висла Краков Э
- 21.04.2018 Корона Кельце 0:3 Ягеллония Э
- 14.04.2018 Ягеллония 1:2 Гурник Забже Э
- 07.04.2018 Ягеллония 1:3 Висла Э
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Э
- 17.03.2018 Ягеллония 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Э
- 05.03.2018 Ягеллония 2:0 Висла Краков Э
- 27.02.2018 Легия 0:2 Ягеллония Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 02.04.2018 Заглембе Любин 1:0 Ягеллония Экстракласса
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.08.2017 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Кубок
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Экстракласса
- 23.10.2016 Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 01.12.2015 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 23.09.2015 Ягеллония 0:2 Заглембе Любин Кубок
- 02.08.2015 Ягеллония 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 09.05.2014 Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 08.03.2014 Ягеллония 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 29.09.2013 Заглембе Любин 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 08.03.2013 Заглембе Любин 2:1 Ягеллония Экстракласса
- 01.09.2012 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 01.10.2011 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 16.04.2011 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 26.09.2010 Ягеллония 2:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 24.04.2010 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 18.10.2009 Заглембе Любин 0:0 Ягеллония Экстракласса
- 19.04.2008 Заглембе Любин 5:2 Ягеллония Orange Ekstraklasa
- 19.10.2007 Ягеллония 0:0 Заглембе Любин Orange Ekstraklasa
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|36
|21
|4
|11
|52 - 35
|67
|2.
|Ягеллония
|36
|19
|7
|10
|53 - 40
|64
|3.
|Лех
|36
|16
|12
|8
|53 - 31
|60
|4.
|Висла
|36
|17
|6
|13
|52 - 43
|57
|5.
|Висла Краков
|36
|15
|10
|11
|51 - 40
|55
|6.
|Гурник Забже
|35
|14
|12
|9
|63 - 55
|54
|7.
|Заглембе Любин
|36
|12
|13
|11
|43 - 42
|49
|8.
|Корона Кельце
|36
|12
|13
|11
|49 - 52
|49
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|36
|13
|11
|12
|50 - 48
|50
|2.
|Шлёнск
|36
|12
|11
|13
|49 - 54
|47
|3.
|Арка Гдыня
|36
|11
|10
|15
|46 - 47
|43
|4.
|Погонь Щецин
|36
|11
|9
|16
|42 - 53
|42
|5.
|Лехия Гданьск
|36
|9
|12
|15
|45 - 57
|39
|6.
|Нецеча
|36
|9
|9
|18
|39 - 62
|36
|7.
|Пяст
|35
|7
|13
|15
|37 - 45
|34
|8.
|Сандецья
|36
|6
|14
|16
|33 - 53
|32
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
90'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Тосик Якуб бьет в цель!
83'
Шеридан Силлиан получил желтую карточку от судьи
82'
Ягеллония делает замену. Франковски Пшемыслав уходит с поля, а Безьяк Роман выходит на его замену.
64'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Piotr Wlazlo выходит на его замену.
57'
Заглембе Любин делает замену. Тодоровски Александр уходит с поля, а Павловски Бартоломей выходит на его замену.
57'
Заглембе Любин делает замену. Bartosz Slisz уходит с поля, а Alan Czerwinski выходит на его замену.
56'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Bartosz Kwiecien бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
31'
Мареш Якуб получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Романчук Тарас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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