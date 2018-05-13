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Стадион:
Заглембе Любин
1:2
Конец матча
Ягеллония
0'
0:1
24' Гол
Романчук Тарас
31' Желтая карточка
Мареш Якуб
45' Желтая карточка
Тосик Якуб
0:2
52' Гол
Bartosz Kwiecien
56' Желтая карточка
Бурлига Лукаш
83' Желтая карточка
Шеридан Силлиан
1:2
87' Гол
Тосик Якуб
90' Желтая карточка
Безьяк Роман
90' Желтая карточка
Балич Саша
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Безьяк Роман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Тосик Якуб бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Шеридан Силлиан получил желтую карточку от судьи
82'
Ягеллония делает замену. Франковски Пшемыслав уходит с поля, а Безьяк Роман выходит на его замену.

64'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Piotr Wlazlo выходит на его замену.
57'
Заглембе Любин делает замену. Тодоровски Александр уходит с поля, а Павловски Бартоломей выходит на его замену.
57'
Заглембе Любин делает замену. Bartosz Slisz уходит с поля, а Alan Czerwinski выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Бурлига Лукаш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Bartosz Kwiecien бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Тосик Якуб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Мареш Якуб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Романчук Тарас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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