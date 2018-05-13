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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1154
Конгсвингер
0:1
Конец матча
Мьёндален
0'
0:1
35' Гол
Vamoiti Diomande
64' Желтая карточка
Люндал Мартин
85' Желтая карточка
Martin Tangen Vinjor
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Мьендален делает замену. Andreas Hellum уходит с поля, а Sebastian Hansen выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Martin Tangen Vinjor получил желтую карточку от судьи
84'
Мьендален делает замену. Ylldren Ibrahimaj уходит с поля, а Alexander Betten Hansen выходит на его замену.
71'
Конгсвингер делает замену. Harald Holter уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
66'
Мьендален делает замену. [player1] уходит с поля, а [player2] выходит на его замену.

Желтая карточка
64'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
59'
Конгсвингер делает замену. Кольстад Йёрген уходит с поля, а Эбю Олав выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Конгсвингер делает замену. Адем Гювен уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Вамоити Диоманде бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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