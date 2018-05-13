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Стадион: Гьемселунд Зрители: 1154
0:1
Конец матча
0:1
35' ГолVamoiti Diomande
64' Желтая карточкаЛюндал Мартин
85' Желтая карточкаMartin Tangen Vinjor
|
35'
0:1
64'
Состав команд
15
Marlinho
Конгсвингер 4-4-2
- Основной состав
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 25 Simon Thomas I
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lukas Jonsson Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 7 Ylldren Ibrahimaj Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 8 Эйд Махмуд Нападающий
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 14 Vamoiti Diomande Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 6 Sebastian Hedlund Защитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 21 Alfred Scriven
- 17 Sebastian Hansen III
- 5 Alexander Betten Hansen
- Главный тренер: Vegard Hansen
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Оппсал 0:4 Конгсвингер К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
Мьёндален (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 02.05.2018 Фрам Ларвик 2:3 Мьёндален К
- 29.04.2018 Мьёндален 0:0 Тромсдален ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Флинт 2:4 Мьёндален К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.11.2017 Мьёндален 1:2 Ранхейм ТПМ
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Эльверум 0:3 Мьёндален ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Мьёндален 3:1 Фредрикстад ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
Мьёндален: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 6
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален Первый дивизион
- 30.04.2017 Мьёндален 5:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 17.10.2016 Конгсвингер 3:1 Мьёндален Первый дивизион
- 26.06.2016 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 08.09.2013 Мьёндален 3:0 Конгсвингер Первый дивизион
- 07.04.2013 Конгсвингер 1:0 Мьёндален Первый дивизион
- 26.08.2012 Конгсвингер 0:2 Мьёндален Первый дивизион
- 08.07.2012 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 02.10.2011 Мьёндален 2:2 Конгсвингер Адекколига
- 03.04.2011 Конгсвингер 2:0 Мьёндален Адекколига
- 01.11.2009 Конгсвингер 2:0 Мьёндален Адекколига
- 11.07.2009 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Адекколига
- 28.02.2009 Конгсвингер 3:0 Мьёндален Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|Викинг
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|3.
|Саннес Ульф
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Улленсакер/Киса
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Нутодден
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|6.
|Согндаль
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Мьёндален
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Осане
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Ерв
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Тромсдален
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Стрёммен
|7
|2
|0
|5
|13 - 12
|6
|14.
|Левангер
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Флурё
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|16.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Мьендален делает замену. Andreas Hellum уходит с поля, а Sebastian Hansen выходит на его замену.
85'
Martin Tangen Vinjor получил желтую карточку от судьи
84'
Мьендален делает замену. Ylldren Ibrahimaj уходит с поля, а Alexander Betten Hansen выходит на его замену.
71'
Конгсвингер делает замену. Harald Holter уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
66'
Мьендален делает замену. [player1] уходит с поля, а [player2] выходит на его замену.
64'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
59'
Конгсвингер делает замену. Кольстад Йёрген уходит с поля, а Эбю Олав выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Конгсвингер делает замену. Адем Гювен уходит с поля, а Ибрагим Шуайбу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Вамоити Диоманде бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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