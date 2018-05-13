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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Санднес Зрители: 1375
4:0
Конец матча
1:0
25' ПенальтиKent Haavard Eriksen
26' Желтая карточкаSimen Reksten Solheim
34' Желтая карточкаВорторен Нилс
2:0
38' ПенальтиKent Haavard Eriksen
3:0
45' ГолУгвуаду Оньекачи
4:0
60' ГолKent Haavard Eriksen
|
25'
1:0
34'
38'
2:0
45'
3:0
60'
4:0
Состав команд
99
Stefan
Aase
22
Эйкенг
Эрик
Саннес Ульф 4-2-3-1
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 27 Vegard Aasen Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Флурё 4-3-3
- Основной состав
- 92 Nicklas Frenderup Вратарь
- 15 Andre Reksten Защитник
- 37 Vegard Gjermundstad Защитник
- 16 Simen Reksten Solheim Защитник
- 5 Christer Husa Защитник
- 21 Torje Naustdal Полузащитник
- 23 Halvor Solheim Olsen Полузащитник
- 99 Stefan Aase Полузащитник
- 22 Эйкенг Эрик Нападающий
- 11 Ротихеуг Оливер Нападающий
- 10 Lorent Callaku Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Dejan Corovic Защитник
- 8 Luc Jeggo Полузащитник
- 17 Eirik Hoeydal Нападающий
- 19 Alioune Ndour
- 1 Alexander Hovdevik II
- Главный тренер: Terje Rognsoe
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес Ульф К
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Саннес Ульф 1:0 Видар К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Сула 2:3 Саннес Ульф К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
Флурё (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2018 Хёдд 1:0 Флурё К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
- 22.04.2018 Флурё 1:4 Нутодден ПД
- 18.04.2018 Фьора 2:3 Флурё К
- 15.04.2018 Олесунн 4:0 Флурё ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 13.01.2018 Лиллестрём 1:1 Флурё ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Будё-Глимт 4:1 Флурё ПД
- 24.09.2017 Флурё 1:1 Ранхейм ПД
- 17.09.2017 Улленсакер/Киса 3:0 Флурё ПД
- 10.09.2017 Флурё 0:1 Арендал ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Флурё 5:0 Мьёндален ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|Викинг
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|3.
|Саннес Ульф
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Улленсакер/Киса
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Нутодден
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|6.
|Согндаль
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Мьёндален
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Осане
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Ерв
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Тромсдален
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Стрёммен
|7
|2
|0
|5
|13 - 12
|6
|14.
|Левангер
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Флурё
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|16.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннес Ульф делает замену. Ворторен Нилс уходит с поля, а Богданович Ясмин выходит на его замену.
81'
Флоро делает замену. Nicklas Frenderup уходит с поля, а Jacob Storevik выходит на его замену.
66'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
66'
Саннес Ульф делает замену. Kent Haavard Eriksen уходит с поля, а Andreas Dybevik выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Флоро делает замену. Torje Naustdal уходит с поля, а Luc Jeggo выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Угвуаду Оньекачи бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen из команды Саннес Ульф забивает с точки!
34'
Ворторен Нилс получил желтую карточку от судьи
33'
Флоро делает замену. Simen Reksten Solheim уходит с поля, а Dejan Corovic выходит на его замену.
26'
Simen Reksten Solheim получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen из команды Саннес Ульф забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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