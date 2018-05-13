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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1375
Саннес Ульф
4:0
Конец матча
Флурё
0'
1:0
25' Пенальти
Kent Haavard Eriksen
26' Желтая карточка
Simen Reksten Solheim
34' Желтая карточка
Ворторен Нилс
2:0
38' Пенальти
Kent Haavard Eriksen
3:0
45' Гол
Угвуаду Оньекачи
4:0
60' Гол
Kent Haavard Eriksen
90'+14
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннес Ульф делает замену. Ворторен Нилс уходит с поля, а Богданович Ясмин выходит на его замену.
81'
Флоро делает замену. Nicklas Frenderup уходит с поля, а Jacob Storevik выходит на его замену.
66'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
66'
Саннес Ульф делает замену. Kent Haavard Eriksen уходит с поля, а Andreas Dybevik выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen бьет в цель!

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Флоро делает замену. Torje Naustdal уходит с поля, а Luc Jeggo выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Угвуаду Оньекачи бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen из команды Саннес Ульф забивает с точки!
Желтая карточка
34'
Ворторен Нилс получил желтую карточку от судьи
33'
Флоро делает замену. Simen Reksten Solheim уходит с поля, а Dejan Corovic выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Simen Reksten Solheim получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Kent Haavard Eriksen из команды Саннес Ульф забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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