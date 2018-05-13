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Стадион: Виклоф Холдинг Арена
1:0
45' ГолКангасколкка Алексей
55' Желтая карточкаMarius Noubissi
57' Желтая карточкаТатомирович Иван
74' Желтая карточкаAlim Moundi
2:0
83' ГолSimon Silverholt
85' Желтая карточкаNiklas Maripuu
|
45'
1:0
55'
57'
74'
83'
2:0
85'
Состав команд
Мариехамн
- Основной состав
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Запасные игроки
- 11 Сезар Жулио Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 27 Anton Lepola
- 6 Petter Hemming
- 19 Joel Karlstroem
- Главный тренер: Peter Lundberg
Ильвес
- Основной состав
- 1 Mika Hilander Вратарь
- 16 Миеттунен Тату Защитник
- 20 Тамминен Ээро Полузащитник
- 25 Mame Thiaw
- 45 Marius Noubissi
- 14 Tuure Siira
- 10 Lauri Ala-Myllymaeki
- 3 Diogo Tomas
- 4 Аспегрен Фелипе
- 5 Jani Tanska
- 8 Iiro Jaervinen
- Запасные игроки
- 6 Ойяла Матиас Полузащитник
- 21 Niklas Jokelainen
- 29 Santeri Haarala
- 19 Toumas Rannankari
- 7 Eero Hyoekyvirta
- 12 Johannes Luukkanen
- 2 Alim Moundi
- Главный тренер: Jarkko Wiss
Предыдущие игры
Мариехамн (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 28.01.2018 Мариехамн 4:2 Клуби-04 К
- 21.01.2018 Мариехамн 4:0 Хонка (мол.) К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
Ильвес (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес В
- 29.04.2018 Ильвес 1:1 СИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 24.02.2018 Хака 0:0 Ильвес К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Ильвес 3:1 ГрИФК К
- 03.02.2018 Ювяскюля 0:3 Ильвес К
- 27.01.2018 Ильвес 3:0 Виикингит К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 Ювяскюля 0:0 Ильвес В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 16.09.2017 Ильвес 1:4 ХИК В
Последние игры между собой
Мариехамн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес Вейккауслига
- 07.07.2017 Мариехамн 2:2 Ильвес Вейккауслига
- 06.05.2017 Ильвес 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 23.10.2016 Мариехамн 2:1 Ильвес Вейккауслига
- 10.07.2016 Мариехамн 3:1 Ильвес Вейккауслига
- 29.04.2016 Ильвес 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 13.09.2015 Ильвес 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 05.07.2015 Мариехамн 0:0 Ильвес Вейккауслига
- 17.05.2015 Мариехамн 2:0 Ильвес Вейккауслига
- 16.04.2015 Ильвес 0:2 Мариехамн Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|9
|6
|1
|2
|12 - 3
|19
|2.
|ХИК
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|Лахти
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|КуПС
|9
|4
|2
|3
|17 - 11
|14
|5.
|ВПС
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Мариехамн
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|7.
|Ильвес
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Хонка
|6
|1
|4
|1
|6 - 7
|7
|9.
|СИК
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|ТПС
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|11.
|Интер Турку
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Кеми Кингс
|7
|1
|1
|5
|9 - 17
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Julio Cesar выходит на его замену.
85'
Никлас Марипуу получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Simon Silverholt бьет в цель!
74'
Ильвес делает замену. Diogo Tomas уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
74'
Alim Moundi получил желтую карточку от судьи
65'
Ильвес делает замену. Iiro Jaervinen уходит с поля, а Santeri Haarala выходит на его замену.
65'
Ильвес делает замену. Tuure Siira уходит с поля, а Alim Moundi выходит на его замену.
57'
Татомирович Иван получил желтую карточку от судьи
55'
Marius Noubissi получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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