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Стадион:
Мариехамн
2:0
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
45' Гол
Кангасколкка Алексей
55' Желтая карточка
Marius Noubissi
57' Желтая карточка
Татомирович Иван
74' Желтая карточка
Alim Moundi
2:0
83' Гол
Simon Silverholt
85' Желтая карточка
Niklas Maripuu
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Julio Cesar выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Никлас Марипуу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Simon Silverholt бьет в цель!
74'
Ильвес делает замену. Diogo Tomas уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Alim Moundi получил желтую карточку от судьи

65'
Ильвес делает замену. Iiro Jaervinen уходит с поля, а Santeri Haarala выходит на его замену.
65'
Ильвес делает замену. Tuure Siira уходит с поля, а Alim Moundi выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Татомирович Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Marius Noubissi получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wiklof Holding Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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