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Стадион: Зрители: 2013
Ранхейм
3:1
Конец матча
Одд
0'
0:1
20' Гол
Броберг Мартин
1:1
41' Гол
Региниуссен Мадс
2:1
44' Гол
Сторфлор Эйвинн
3:1
75' Гол
Региниуссен Мадс
83' Желтая карточка
Kristoffer Loekberg
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ранхейм делает замену. Эрик Тонне уходит с поля, а Sondre Soerloekk выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Kristoffer Loekberg получил желтую карточку от судьи
81'
Ранхейм делает замену. Михаэль Карлсен уходит с поля, а Oeyvind Alseth выходит на его замену.
77'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!

69'
Одд Гренланд делает замену. Birk Risa уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
65'
Ранхейм делает замену. Сторфлор Эйвинн уходит с поля, а Хельмерсен Андреас выходит на его замену.
55'
Одд Гренланд делает замену. Борвен Торгейр уходит с поля, а Нордквелле Фредрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Сторфлор Эйвинн бьет в цель!
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Броберг Мартин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DnB NOR Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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