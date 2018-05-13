- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: ДнБ НОР Арена Зрители: 2013
0:1
20' ГолБроберг Мартин
1:1
41' ГолРегиниуссен Мадс
2:1
44' ГолСторфлор Эйвинн
3:1
75' ГолРегиниуссен Мадс
83' Желтая карточкаKristoffer Loekberg
|
20'
0:1
41'
1:1
44'
2:1
75'
3:1
Состав команд
15
Erik
Toenne
Ранхейм 4-3-3
- Основной состав
- 1 Even Barli Вратарь
- 23 Aslak Fonn Witry Защитник
- 3 Daniel Kvande Защитник
- 2 Christian Rismark Защитник
- 24 Aleksander Foosnaes Защитник
- 16 Kristoffer Loekberg Полузащитник
- 11 Eirik Valla Doennem Полузащитник
- 7 Региниуссен Мадс Полузащитник
- 10 Сторфлор Эйвинн Нападающий
- 9 Michael Karlsen Нападающий
- 15 Erik Toenne Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Magnus Lenes Вратарь
- 18 Фуру Ивар Защитник
- 17 Sondre Soerloekk Полузащитник
- 21 Jacob Tromsdal Полузащитник
- 27 Хельмерсен Андреас Нападающий
- 22 Солли Сиверт Нападающий
- 5 Oeyvind Alseth
- Главный тренер: Svein Maalen
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 25 Кителано Джон Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Ранхейм (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 01.05.2018 Оркла 1:3 Ранхейм К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 22.04.2018 Лиллестрём 0:1 Ранхейм Т
- 18.04.2018 Квик Тронхейм 0:1 Ранхейм К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 11.04.2018 Саннефьёрд 1:2 Ранхейм Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 27.02.2018 Ранхейм 1:2 Хабнарфьордюр ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 16.02.2018 Ранхейм 3:2 Левангер ТМК
- 11.02.2018 Ранхейм 6:0 Нардо ТМК
- 11.02.2018 Ранхейм 6:0 Оркла ТМК
Одд (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Фредрикстад 1:3 Одд К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Скарпхедин 0:9 Одд К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
- 28.01.2018 Одд 1:1 Хорсенс ТМК
Ранхейм
Одд
-
3 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|8
|1
|0
|16 - 2
|25
|2.
|Хёугесунн
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Русенборг
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Волеренга
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Мольде
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|Одд
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|9.
|Тромсё
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|10.
|Лиллестрём
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|11.
|Кристиансунд
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|13.
|Будё-Глимт
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Стабек
|0:0
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|16.
|Старт
|9
|1
|1
|7
|7 - 20
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ранхейм делает замену. Эрик Тонне уходит с поля, а Sondre Soerloekk выходит на его замену.
83'
Kristoffer Loekberg получил желтую карточку от судьи
81'
Ранхейм делает замену. Михаэль Карлсен уходит с поля, а Oeyvind Alseth выходит на его замену.
77'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!
69'
Одд Гренланд делает замену. Birk Risa уходит с поля, а Младенович Стефан выходит на его замену.
65'
Ранхейм делает замену. Сторфлор Эйвинн уходит с поля, а Хельмерсен Андреас выходит на его замену.
55'
Одд Гренланд делает замену. Борвен Торгейр уходит с поля, а Нордквелле Фредрик выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Сторфлор Эйвинн бьет в цель!
41'
Г О О О О Л - Региниуссен Мадс бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Броберг Мартин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DnB NOR Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация