  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1546
Хам-Кам
1:1
Конец матча
Нест-Сотра
0'
7' Желтая карточка
Kristoffer Bidne
68' Желтая карточка
Jacob Egeris
0:1
72' Пенальти
Halldor Stenevik
73' Желтая карточка
Доннум Арон
73' Желтая карточка
Alexander Dang
1:1
90' Пенальти
Моэн Петер
90' Желтая карточка
Kristoffer Nesse Stephensen
90' Желтая карточка
Abubakar Ibrahim Aliyu
90'+8
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Abubakar Ibrahim Aliyu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Kristoffer Nesse Stephensen получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Моэн Петер из команды Хам-Кам забивает с точки!
80'
Хам-Кам делает замену. Ruben Alegre Guerro уходит с поля, а Morten Renaa Olsen выходит на его замену.
78'
Нест-Сотра делает замену. Alexander Dang уходит с поля, а Бендик Торсет выходит на его замену.

Желтая карточка
73'
Alexander Dang получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Aron Doennum получил желтую карточку от судьи
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Halldor Stenevik из команды Нест-Сотра забивает с точки!
Желтая карточка
68'
Якоб Эгерис получил желтую карточку от судьи
60'
Нест-Сотра делает замену. Haris Cirak уходит с поля, а Sondre Liseth выходит на его замену.
58'
Хам-Кам делает замену. Kristian Loenstad Onsrud уходит с поля, а Markus Solbakken выходит на его замену.
58'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Abubakar Ibrahim Aliyu выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Нест-Сотра делает замену. Kristoffer Bidne уходит с поля, а Андреас Родсанд выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
7'
Kristoffer Bidne получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация