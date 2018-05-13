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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Брискеби Зрители: 1546
1:1
Конец матча
7' Желтая карточкаKristoffer Bidne
68' Желтая карточкаJacob Egeris
0:1
72' ПенальтиHalldor Stenevik
73' Желтая карточкаДоннум Арон
73' Желтая карточкаAlexander Dang
1:1
90' ПенальтиМоэн Петер
90' Желтая карточкаKristoffer Nesse Stephensen
90' Желтая карточкаAbubakar Ibrahim Aliyu
|
68'
72'
0:1
73'
73'
90'
1:1
Состав команд
15
Доннум
Арон
Хам-Кам 4-4-1-1
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 15 Доннум Арон Полузащитник
- 7 Моэн Петер Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 17 Simen Bolkan Nordli Полузащитник
- 11 Ole Erik Midtskogen Полузащитник
- 20 Будусон Джонни Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu
- 2 Morten Renaa Olsen
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Нест-Сотра 3-5-2
- Основной состав
- 1 Egil Selvik Вратарь
- 5 Bjarte Haugsdal Защитник
- 4 Staale Steen Saethre Защитник
- 3 Kristoffer Bidne Защитник
- 2 Erlend Hellevik Larsen Полузащитник
- 20 Halldor Stenevik Полузащитник
- 8 Haris Cirak Полузащитник
- 29 Kristoffer Nesse Stephensen Полузащитник
- 12 Petter Martinsen Полузащитник
- 15 Johnny Furdal Нападающий
- 10 Alexander Dang Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Andreas Roedsand Полузащитник
- 7 Morten Bjoerlo Полузащитник
- 9 Sondre Liseth Нападающий
- 23 Bendik Torset
- 21 Yann-Alexandre Fillion
- 13 Erlend Johansen
- Главный тренер: Steffen Landro
Предыдущие игры
Хам-Кам (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Хам-Кам 4:0 Хёнефосс К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Тюнсет 0:3 Хам-Кам К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
- 08.10.2017 Альта 0:1 Хам-Кам ВД
- 30.09.2017 Хам-Кам 2:0 Берум ВД
- 23.09.2017 Фолло 0:2 Хам-Кам ВД
- 16.09.2017 Хам-Кам 2:1 Скейд ВД
- 10.09.2017 Рёуфосс 2:0 Хам-Кам ВД
- 02.09.2017 КФУМ 1:3 Хам-Кам ВД
- 26.08.2017 Хам-Кам 2:1 Хьельсос ВД
- 19.08.2017 Гроруд 0:7 Хам-Кам ВД
- 13.08.2017 Хам-Кам 3:0 Финнснес ВД
Нест-Сотра (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Нест-Сотра 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 18.04.2018 Фана 0:1 Нест-Сотра К
- 15.04.2018 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 21.10.2017 Хёнефосс 0:3 Нест-Сотра ВД
- 14.10.2017 Нест-Сотра 3:0 Бюосен ВД
- 08.10.2017 Виндбьярт 1:1 Нест-Сотра ВД
- 01.10.2017 Нест-Сотра 4:2 Видар ВД
- 24.09.2017 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ВД
- 17.09.2017 Нардо 1:1 Нест-Сотра ВД
- 10.09.2017 Нест-Сотра 2:2 Хёдд ВД
- 02.09.2017 Фана 1:1 Нест-Сотра ВД
- 28.08.2017 Нест-Сотра 4:1 Оддс Баллклубб-2 ВД
- 20.08.2017 Брюне 1:1 Нест-Сотра ВД
- 12.08.2017 Нест-Сотра 3:1 Фрам Ларвик ВД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|7
|6
|1
|0
|18 - 5
|19
|2.
|Викинг
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|3.
|Саннес Ульф
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|4.
|Улленсакер/Киса
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Нутодден
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|6.
|Согндаль
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Мьёндален
|7
|2
|4
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Осане
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Ерв
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|10.
|Нест-Сотра
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|11.
|Хам-Кам
|7
|1
|4
|2
|10 - 12
|7
|12.
|Тромсдален
|6
|1
|3
|2
|7 - 12
|6
|13.
|Стрёммен
|7
|2
|0
|5
|13 - 12
|6
|14.
|Левангер
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Флурё
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|16.
|Конгсвингер
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
Второй тайм
90'
Abubakar Ibrahim Aliyu получил желтую карточку от судьи
90'
Kristoffer Nesse Stephensen получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Моэн Петер из команды Хам-Кам забивает с точки!
80'
Хам-Кам делает замену. Ruben Alegre Guerro уходит с поля, а Morten Renaa Olsen выходит на его замену.
78'
Нест-Сотра делает замену. Alexander Dang уходит с поля, а Бендик Торсет выходит на его замену.
73'
Alexander Dang получил желтую карточку от судьи
73'
Aron Doennum получил желтую карточку от судьи
72'
Г О О О О Л - Halldor Stenevik из команды Нест-Сотра забивает с точки!
68'
Якоб Эгерис получил желтую карточку от судьи
60'
Нест-Сотра делает замену. Haris Cirak уходит с поля, а Sondre Liseth выходит на его замену.
58'
Хам-Кам делает замену. Kristian Loenstad Onsrud уходит с поля, а Markus Solbakken выходит на его замену.
58'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Abubakar Ibrahim Aliyu выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Нест-Сотра делает замену. Kristoffer Bidne уходит с поля, а Андреас Родсанд выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
7'
Kristoffer Bidne получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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