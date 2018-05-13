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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Наддеруд
Состав команд
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
99
Квоеме
Охи
10
Боли
Франк
Стабек 4-3-3
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 9 Abdul-Basit Agouda
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 5 Якоб Расмуссен Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Besim Serbecic Защитник
- 21 Erlend Dahl Reitan Защитник
- 27 Зехнини Рафик Полузащитник
- 22 Morten Konradsen Полузащитник
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
Русенборг (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 09.05.2018 Браттвог 0:1 Русенборг К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 02.05.2018 Стейнхьер 0:5 Русенборг К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 19.04.2018 Трюгг-Ладе 2:4 Русенборг К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 17.02.2018 Русенборг 5:0 Нардо ТМК
- 14.02.2018 Русенборг 4:0 Melhus ТМК
- 12.02.2018 Русенборг 3:1 Схьёрдал-Блинк ТМК
Последние игры между собой
Стабек: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Русенборг: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Типпелиген
- 13.05.2017 Стабек 0:0 Русенборг Типпелиген
- 11.09.2016 Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген
- 08.05.2016 Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген
- 23.09.2015 Русенборг 3:2 Стабек Кубок
- 13.09.2015 Русенборг 1:0 Стабек Типпелиген
- 25.05.2015 Стабек 2:3 Русенборг Типпелиген
- 16.03.2015 Русенборг 4:0 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 03.08.2014 Стабек 4:1 Русенборг Типпелиген
- 16.05.2014 Русенборг 1:3 Стабек Типпелиген
- 03.09.2012 Стабек 0:2 Русенборг Типпелиген
- 04.05.2012 Русенборг 3:1 Стабек Типпелиген
- 17.07.2011 Стабек 2:1 Русенборг Типпелиген
- 03.04.2011 Русенборг 1:2 Стабек Типпелиген
- 04.03.2011 Русенборг 5:3 Стабек Товарищеские матчи. Сборные
- 25.07.2010 Стабек 1:2 Русенборг Типпелиген
- 05.05.2010 Русенборг 2:0 Стабек Типпелиген
- 13.09.2009 Стабек 1:2 Русенборг Типпелиген
- 24.06.2009 Русенборг 1:0 Стабек Типпелиген
- 27.02.2009 Стабек 0:1 Русенборг Товарищеские матчи. Сборные
Стабек
Русенборг
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|9
|8
|1
|0
|16 - 2
|25
|2.
|Хёугесунн
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|Ранхейм
|9
|5
|2
|2
|17 - 14
|17
|4.
|Русенборг
|0:0
|9
|4
|4
|1
|12 - 5
|16
|5.
|Волеренга
|9
|4
|3
|2
|15 - 13
|15
|6.
|Мольде
|9
|4
|2
|3
|13 - 11
|14
|7.
|Одд
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|8.
|Сарпсборг-08
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|9.
|Тромсё
|9
|3
|2
|4
|15 - 14
|11
|10.
|Лиллестрём
|9
|3
|1
|5
|11 - 14
|10
|11.
|Кристиансунд
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|9
|2
|3
|4
|14 - 13
|9
|13.
|Будё-Глимт
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Стабек
|0:0
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|15.
|Саннефьёрд
|9
|1
|2
|6
|10 - 19
|5
|16.
|Старт
|9
|1
|1
|7
|7 - 20
|4
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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