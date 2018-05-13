Стадион: Aalborg Portland Park
0:0
Первый тайм: 34'
3' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
20' Желтая карточкаFrederik Boersting
24' Желтая карточкаАльманн Якоб
25' Желтая карточкаФишер Виктор
Первый тайм
33'
32'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
32'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
30'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
29'
Удар от ворот произведет Ольборг
29'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
28'
28'
28'
ШАНС! Rasmus Thellufsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
27'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
27'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Томсен Николай оказался на газоне.
27'
26'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
26'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
25'
Фишер Виктор получил жёлтую карточку за "нырок".
25'
Фишер Виктор упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
25'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
25'
Флорес Эдисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
24'
Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи
24'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
23'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
22'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Томсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Судья сигнализирует, что Флорес Эдисон из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
21'
Удар от ворот произведет Ольборг
21'
Сантандер Федерико не смог попасть в створ ударом издали
20'
Frederik Boersting получил желтую карточку от судьи
20'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
20'
20'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
19'
18'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
18'
Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом
18'
17'
Рисгор Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
17'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Oliver Abildgaard
17'
Андерсен Стефан из команды Копенгаген сделал отличный сейв!
17'
Rasmus Thellufsen нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
16'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
16'
16'
16'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
15'
Томсен Николай из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
14'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Андерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
10'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
9'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
8'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бойлесен Николай выбил мяч подальше от ворот.
7'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
6'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Андерсен Стефан
4'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Йоханссон Эрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
3'
Судья сигнализирует, что Йоханссон Эрик из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
2'
2'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
2'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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