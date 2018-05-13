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Стадион:
Ольборг
0:0
Первый тайм: 34'
Копенгаген
0'
3' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
20' Желтая карточка
Frederik Boersting
24' Желтая карточка
Альманн Якоб
25' Желтая карточка
Фишер Виктор
34'
Первый тайм
33'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
32'
Фишер Виктор из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
32'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Удар от ворот произведет Копенгаген
30'
Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
29'
Удар от ворот произведет Ольборг
29'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Копенгаген
28'
ШАНС! Rasmus Thellufsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
27'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
Фол, нарушение
27'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг играет слишком грубо. Томсен Николай оказался на газоне.
27'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
26'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
Желтая карточка
25'
Фишер Виктор получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
25'
Фишер Виктор упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
25'
Отличные скиллы показывает Фишер Виктор, обводя своих соперников
25'
Флорес Эдисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
24'
Альманн Якоб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Альманн Якоб из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
23'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
22'
Фальк Расмус нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Томсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Флорес Эдисон из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
21'
Удар от ворот произведет Ольборг
21'
Сантандер Федерико не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
20'
Frederik Boersting получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
20'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Андерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
19'
Удар от ворот произведет Копенгаген
18'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
18'
Игра в одни ворота сейчас. Ольборг доминирует и владеет мячом
18'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Рисгор Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Oliver Abildgaard
17'
Андерсен Стефан из команды Копенгаген сделал отличный сейв!
17'
Rasmus Thellufsen нанес удар, мяч был парирован, но Андерсен Стефан не удержал его в руках.
16'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
16'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
15'
Томсен Николай из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
15'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
14'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
12'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Андерсен Стефан выбил мяч подальше от ворот.
10'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
9'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
8'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бойлесен Николай выбил мяч подальше от ворот.
7'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Андерсен Стефан
4'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
3'
Йоханссон Эрик сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Йоханссон Эрик из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
2'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
2'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
1'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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