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1:2
Конец матча
6' Желтая карточкаGustavo Blanco
26' Желтая карточкаGleison
1:0
31' ГолPablo I
32' Желтая карточкаКарлето Тиаго
1:1
54' ГолGleison
57' Желтая карточкаBruno Moura
1:2
65' ГолRoger I
|
26'
31'
1:0
32'
54'
1:1
57'
65'
1:2
Состав команд
27
Ivaldo
16
Bruno
Moura
11
Nikao
92
Pablo
I
29
Patric
II
17
Gleison
23
Roger
I
27
Luan
III
11
Отеро
Ромуло
Атлетико Паранаэнсе 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 27 Ivaldo Защитник
- 8 Павес Эстебан Защитник
- 6 Renan Lodi Защитник
- 2 Jonatan VII Полузащитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 16 Bruno Moura Полузащитник
- 26 Карлето Тиаго Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 17 Guilherme XIV Полузащитник
- 92 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 9 Ribamar Полузащитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 12 Felipe Alves
- 25 Wanderson VIII
- 5 David II
- 55 Matheus Anjos
- 91 Honorato Ederson I
- 30 Bergson
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 29 Patric II Защитник
- 17 Gleison Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 30 Gustavo Blanco Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 23 Roger I Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 25 Yago Полузащитник
- 26 Jose Ferreira
- 20 Alerrandro
- 28 Iago Maidana
- 18 Erik IV
- 3 Leo Silva I
- 8 Tomas Andrade
- Главный тренер: Кульпи Левир
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 11.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Атлетико Паранаэнсе КС
- 06.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:3 Палмейрас СA
- 29.04.2018 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.04.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе К
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Куритиба PCF
- 05.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу К
- 01.04.2018 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе PCF
- 29.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Лондрина ЕК P2S
- 26.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Маринга P2S
- 22.03.2018 Толедо 1:1 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 19.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Лондрина ЕК P2GS
- 16.03.2018 Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 10.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 7:1 Риу-Бранку P2GS
- 08.03.2018 Прудентопулис 1:2 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 03.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 КЕ Униао P2GS
- 01.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара К
- 22.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:4 Атлетико Тубарао К
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 06.05.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 19.04.2018 Ферровиарио 2:2 Атлетико Минейро К
- 15.04.2018 Васко да Гама 2:1 Атлетико Минейро СA
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Атлетико Минейро 4:0 Ферровиарио К
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 УРТ М
- 15.03.2018 Атлетико Минейро 1:2 Фигейренсе К
- 11.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Томбенсе М
- 09.03.2018 Уберландия 0:2 Атлетико Минейро М
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
- 01.03.2018 Фигейренсе 0:1 Атлетико Минейро К
- 25.02.2018 Тупи 1:1 Атлетико Минейро М
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 8
Атлетико Минейро: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 7
- 02.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Минейро Серия A
- 15.06.2017 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 21.08.2016 Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 22.05.2016 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 03.09.2015 Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 24.05.2015 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 03.11.2014 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 04.08.2014 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 17.10.2013 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 01.08.2013 Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А
- 01.09.2011 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Серия A
- 22.05.2011 Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 16.09.2010 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 23.05.2010 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 13.09.2009 Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 07.06.2009 Атлетико Паранаэнсе 0:4 Атлетико Минейро Серия A
- 26.05.2008 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|2.
|Коринтианс
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Гремио
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|5.
|Палмейрас
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Васко да Гама
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|Флуминенсе
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Крузейро
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|9.
|Спорт Ресифи
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Сан-Паулу
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|11.
|Америка Минейро
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Шапекоэнсе
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|13.
|Ботафого
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|15.
|Интернасьональ
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|16.
|Баия
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Витория
|5
|1
|1
|3
|8 - 10
|4
|18.
|Сантос
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Сеара
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20.
|Парана
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Атлетико Минейро делает замену. Gustavo Blanco уходит с поля, а Matheus Galdezani выходит на его замену.
69'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Павес Эстебан уходит с поля, а Raphael Veiga выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Roger бьет в цель!
60'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Гильерме уходит с поля, а Ederson выходит на его замену.
57'
Bruno Moura получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Gleison бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Элиас Мендес Триндаде выходит на его замену.
40'
Атлетико Минейро делает замену. Отеро Ромуло уходит с поля, а Касарес Хуан выходит на его замену.
32'
Карлето Тиаго получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Pablo бьет в цель!
26'
Gleison получил желтую карточку от судьи
9'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Renan Lodi уходит с поля, а Wanderson выходит на его замену.
6'
Gustavo Blanco получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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