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  5. Серия A
Атлетико Паранаэнсе
1:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
6' Желтая карточка
Gustavo Blanco
26' Желтая карточка
Gleison
1:0
31' Гол
Pablo I
32' Желтая карточка
Карлето Тиаго
1:1
54' Гол
Gleison
57' Желтая карточка
Bruno Moura
1:2
65' Гол
Roger I
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
76'
Атлетико Минейро делает замену. Gustavo Blanco уходит с поля, а Matheus Galdezani выходит на его замену.
69'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Павес Эстебан уходит с поля, а Raphael Veiga выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Roger бьет в цель!
60'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Гильерме уходит с поля, а Ederson выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Bruno Moura получил желтую карточку от судьи

Описание гола
54'
Г О О О О Л - Gleison бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Атлетико Минейро делает замену. Luan уходит с поля, а Элиас Мендес Триндаде выходит на его замену.
40'
Атлетико Минейро делает замену. Отеро Ромуло уходит с поля, а Касарес Хуан выходит на его замену.
Желтая карточка
32'
Карлето Тиаго получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Pablo бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Gleison получил желтую карточку от судьи
9'
Атлетико Паранаэнсе делает замену. Renan Lodi уходит с поля, а Wanderson выходит на его замену.
Желтая карточка
6'
Gustavo Blanco получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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