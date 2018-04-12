Текстовая онлайн трансляция матча Лига Европы - онлайн-жеребьёвка

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Лига Европы (последние 11 матчей: +0 =11 -0)
- 16.03.2018 Лига Европы 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЕ
- 23.02.2018 Лига Европы 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЕ
- 11.12.2017 Лига Европы 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЕ
- 17.07.2015 Лига Европы 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов ЖЛЕ
- 22.06.2015 Лига Европы 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов ЛЕ
- 20.03.2015 Лига Европы 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов ЛЕ
- 15.12.2014 Лига Европы 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов ЛЕ
- 29.08.2014 Лига Европы 0:0 Групповой раунд ЖЛЕ
- 08.08.2014 Лига Европы 0:0 Плей-офф ЖЛЕ
- 23.06.2014 Лига Европы 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов ЛЕ
- 11.04.2014 Жеребьёвка Лиги чемпионов 0:0 Лига Европы ЛЕ
онлайн-жеребьёвка (последние 10 матчей: +0 =10 -0)
- 16.03.2018 Лига Европы 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЕ
- 16.03.2018 Лига чемпионов 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЧ
- 23.02.2018 Лига Европы 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЕ
- 24.01.2018 Лига Наций УЕФА 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛН
- 11.12.2017 Лига Европы 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЕ
- 11.12.2017 Лига чемпионов 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЧ
- 01.12.2017 Чемпионат мира по футболу 2018 0:0 онлайн-жеребьёвка ЧМПФ2
- 04.08.2017 Раунд плей-офф Лиги Европы 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЕ
- 04.08.2017 Раунд плей-офф Лиги чемпионов 0:0 онлайн-жеребьёвка ЖЛЧ
- 18.10.2015 ЕВРО-2016. Стыковые матчи 0:0 онлайн-жеребьёвка Е2ОМ
Последние игры между собой
Лига Европы: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
онлайн-жеребьёвка: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
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Текстовая онлайн трансляция матча Лига Европы - онлайн-жеребьёвкаДо начала игры осталось 11 часов 1 минуту, которая состоится 13.04.2018.
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АТМ - РБЗ