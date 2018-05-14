- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Orlando City Stadium
1:2
Конец матча
0:1
11' ПенальтиМартинес Хосеф
20' Желтая карточкаCristian Higuita
0:2
31' ГолEzequiel Barco
32' Желтая карточкаJoe Bendik
1:2
57' ГолМерам Жустин
84' Желтая карточкаВильяльба Эктор
84' Желтая карточкаЙотун Йошимар
88' Желтая карточкаРосель Ориоль
90' Желтая карточкаДжонсон Уилл
|
11'
0:1
20'
31'
0:2
32'
57'
1:2
74'
84'
84'
88'
90'
Состав команд
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 4 Джонсон Уилл Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 28 Шулер Крис Защитник
- 29 Stefano Полузащитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- Главный тренер: Jason Kreis
Атланта Юнайтед 3-4-2-1
- Основной состав
- 25 Alec Kann Вратарь
- 12 Miles Robinson Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 4 Greg Garza Полузащитник
- 8 Ezequiel Barco Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Зиззо Сальваторе Защитник
- 22 Mikey Ambrose Полузащитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 15 Вильяльба Эктор Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- Mitch Hildebrandt
- 19 Brandon Vazquez
- Главный тренер: Мартино Херардо
Предыдущие игры
Орландо Сити (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Чикаго Файр 1:2 Атланта Юнайтед М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|2:1
|11
|8
|1
|2
|25 - 13
|25
|2.
|Коламбус Крю
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|3.
|Нью-Йорк Сити
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|4.
|Орландо Сити
|1:2
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Чикаго Файр
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|10.
|Торонто
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|9
|6
|1
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|1
|5
|13 - 21
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|8.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|15 - 17
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
Второй тайм
90'
Джонсон Уилл получил желтую карточку от судьи
88'
Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
87'
Атланта Юнайтед делает замену. Нэйджби Дарлингтон уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
84'
Йотун Йошимар получил желтую карточку от судьи
84'
Вильяльба Эктор получил желтую карточку от судьи
79'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.
74'
Орландо Сити делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
68'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Вильяльба Эктор выходит на его замену.
66'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Мерам Жустин бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Джо Бендик получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Ezequiel Barco бьет в цель!
20'
Cristian Higuita получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация