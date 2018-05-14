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Стадион:
Орландо Сити
1:2
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
0:1
11' Пенальти
Мартинес Хосеф
20' Желтая карточка
Cristian Higuita
0:2
31' Гол
Ezequiel Barco
32' Желтая карточка
Joe Bendik
1:2
57' Гол
Мерам Жустин
84' Желтая карточка
Вильяльба Эктор
84' Желтая карточка
Йотун Йошимар
88' Желтая карточка
Росель Ориоль
90' Желтая карточка
Джонсон Уилл
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Джонсон Уилл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Росель Ориоль получил желтую карточку от судьи
87'
Атланта Юнайтед делает замену. Нэйджби Дарлингтон уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Йотун Йошимар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Вильяльба Эктор получил желтую карточку от судьи
79'
Атланта Юнайтед делает замену. Мартинес Хосеф уходит с поля, а Уильямс Ромарио выходит на его замену.

74'
Орландо Сити делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
68'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Вильяльба Эктор выходит на его замену.
66'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Мерам Жустин бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Джо Бендик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ezequiel Barco бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Cristian Higuita получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Мартинес Хосеф из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Orlando City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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