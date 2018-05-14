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Стадион: Banc of California Stadium
2:2
Конец матча
0:1
13' ПенальтиВилья Давид
16' Желтая карточкаЭррера Янгель
1:1
23' Гол в свои воротаSebastien Ibeagha
28' Желтая карточкаEduard Atuesta
32' Желтая карточкаМиллер Тайлер
37' Желтая карточкаОмар Габер
62' Желтая карточкаBen Sweat
2:1
66' ГолВела Карлос
2:2
75' ГолТажури-Шради Исмаэль
|
13'
0:1
16'
23'
1:1
28'
32'
37'
62'
66'
2:1
75'
2:2
Состав команд
23
Симан
Лоран
10
Вела
Карлос
Лос-Анджелес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 4 Омар Габер Защитник
- 20 Eduard Atuesta Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 7 Latif Blessing Полузащитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 9 Diego Rossi Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 5 Якович Деян Защитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 16 Calum Mallace Полузащитник
- 24 Lee Nguyen Полузащитник
- 27 Tristan Blackmon
- 13 Charlie Lyon
- Главный тренер: Брэдли Боб
Нью-Йорк Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 19 Jesus Medina Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Унтонджи Седрик Защитник
- 22 Матаррита Рональд Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Нападающий
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Patrick Vieira
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 9 матчей: +6 =1 -2)
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|11
|8
|1
|2
|25 - 13
|25
|2.
|Нью-Йорк Сити
|2:2
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|3.
|Коламбус Крю
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Орландо Сити
|10
|6
|1
|3
|20 - 16
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Чикаго Файр
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|10.
|Торонто
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|11.
|Ди Си Юнайтед
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|2:2
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|11
|4
|2
|5
|12 - 20
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|1
|5
|13 - 21
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|8.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Колорадо Рэпидс
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|15 - 17
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Нью-Йорк Сити делает замену. Вилья Давид уходит с поля, а Матаррита Рональд выходит на его замену.
80'
Нью-Йорк Сити делает замену. Моралес Максимильяно уходит с поля, а Офори Эбенезер выходит на его замену.
79'
Los Angeles FC делает замену. Бейташур Стивен уходит с поля, а Джордан Харви выходит на его замену.
78'
Los Angeles FC делает замену. Фейлхабер Бенни уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!
69'
Нью-Йорк Сити делает замену. Ben Sweat уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
62'
Ben Sweat получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Омар Габер получил желтую карточку от судьи
32'
Миллер Тайлер получил желтую карточку от судьи
28'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Sebastien Ibeagha уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
16'
Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Вилья Давид из команды Нью-Йорк Сити забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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