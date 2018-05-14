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Стадион:
Лос-Анджелес
2:2
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
13' Пенальти
Вилья Давид
16' Желтая карточка
Эррера Янгель
1:1
23' Гол в свои ворота
Sebastien Ibeagha
28' Желтая карточка
Eduard Atuesta
32' Желтая карточка
Миллер Тайлер
37' Желтая карточка
Омар Габер
62' Желтая карточка
Ben Sweat
2:1
66' Гол
Вела Карлос
2:2
75' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Нью-Йорк Сити делает замену. Вилья Давид уходит с поля, а Матаррита Рональд выходит на его замену.
80'
Нью-Йорк Сити делает замену. Моралес Максимильяно уходит с поля, а Офори Эбенезер выходит на его замену.
79'
Los Angeles FC делает замену. Бейташур Стивен уходит с поля, а Джордан Харви выходит на его замену.
78'
Los Angeles FC делает замену. Фейлхабер Бенни уходит с поля, а Ли Нгуен выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Тажури-Шради Исмаэль бьет в цель!

69'
Нью-Йорк Сити делает замену. Ben Sweat уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Вела Карлос бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Ben Sweat получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Омар Габер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Миллер Тайлер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Eduard Atuesta получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Sebastien Ibeagha уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
16'
Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Вилья Давид из команды Нью-Йорк Сити забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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