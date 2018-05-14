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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 3555
Хеккен
5:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
14' Желтая карточка
Robert Gojani
1:0
18' Гол в свои ворота
Robert Gojani
19' Вторая желтая карточка
Robert Gojani
26' Желтая карточка
Аркивуо Кари
2:0
31' Гол
Alexander Faltsetas
3:0
58' Гол
Паулиньо II
4:0
85' Гол в свои ворота
Стур-Эллегор Кевин
5:0
90' Гол
Камара Альхассан
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Камара Альхассан бьет в цель!
86'
Хаккен делает замену. Фрайберг Эрик уходит с поля, а Камара Альхассан выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Стур-Эллегор Кевин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
81'
Эльфсборг делает замену. Густавссон Даниэль уходит с поля, а Arian Kabashi выходит на его замену.
74'
Хаккен делает замену. Эль-Кабир Мустафа уходит с поля, а Бом Карл выходит на его замену.

72'
Эльфсборг делает замену. Проделль Виктор уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
66'
Хаккен делает замену. Аркивуо Кари уходит с поля, а Adam Andersson выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Эльфсборг делает замену. Лундевалль Симон уходит с поля, а Christopher McVey выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Александер Фалцетас бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Аркивуо Кари получил желтую карточку от судьи
19'
Robert Gojani получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Robert Gojani уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
14'
Robert Gojani получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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