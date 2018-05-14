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Стадион: Бравида Арена Зрители: 3555
14' Желтая карточкаRobert Gojani
1:0
18' Гол в свои воротаRobert Gojani
19' Вторая желтая карточкаRobert Gojani
26' Желтая карточкаАркивуо Кари
2:0
31' ГолAlexander Faltsetas
3:0
58' ГолПаулиньо II
4:0
85' Гол в свои воротаСтур-Эллегор Кевин
5:0
90' ГолКамара Альхассан
|
14'
18'
1:0
19'
26'
31'
2:0
58'
3:0
85'
4:0
90'
5:0
Состав команд
15
Аркивуо
Кари
10
Паулиньо
II
13
Кайб
Рами
11
Issam
Jebali
Хеккен 4-3-3
- Основной состав
- 26 Абрахамссон Петер Вратарь
- 27 Андерссон Йоэль Защитник
- 21 Линдгрен Расмус Защитник
- 3 Хаммар Юхан Защитник
- 15 Аркивуо Кари Защитник
- 8 Фрайберг Эрик Полузащитник
- 19 Daleho Irandust Полузащитник
- 6 Alexander Faltsetas Полузащитник
- 23 Люндберг Виктор Нападающий
- 88 Эль-Кабир Мустафа Нападающий
- 10 Паулиньо II Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Вальстрем Эмиль Защитник
- 28 Adam Andersson II Защитник
- 17 Берггрен Густав Полузащитник
- 14 Бом Карл Полузащитник
- 11 Мохаммед Насиру Нападающий
- 9 Камара Альхассан Нападающий
- 29 Jonathan Rasheed
- Главный тренер: Andreas Alm
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 7 Густавссон Даниэль Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 11 Issam Jebali Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 21 Маквей Кристофер Защитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 25 Кабаши Ариан Нападающий
- 17 Фрик Пер Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Хеккен (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 06.05.2018 Треллеборг 0:3 Хеккен А
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 10.02.2018 Хеккен 3:0 Шаньдун Лунэн ТМК
- 04.02.2018 Хеккен 2:0 Астана ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 23.01.2018 Хеккен 5:0 Утсиктенс ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 16.09.2017 Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 02.06.2017 Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 07.08.2016 Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан
- 03.04.2016 Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 25.10.2015 Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 12.07.2015 Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан
- 11.08.2014 Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 04.04.2014 Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан
- 23.03.2014 Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции
- 20.10.2013 Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 01.06.2013 Хеккен 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 05.02.2013 Хеккен 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи. Сборные
- 26.08.2012 Хеккен 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан
- 24.05.2012 Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан
- 18.09.2011 Хеккен 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 04.04.2011 Эльфсборг 2:1 Хеккен Аллсвенскан
- 22.08.2010 Хеккен 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 06.04.2010 Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан
- 25.10.2009 Эльфсборг 1:1 Хеккен Аллсвенскан
- 29.05.2009 Хеккен 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Хеккен
Эльфсборг
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|8
|7
|1
|0
|21 - 10
|22
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Эребру
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Юргорден
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|10.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|11.
|Эстерсунд
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Треллеборг
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|16.
|Сириус
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Камара Альхассан бьет в цель!
86'
Хаккен делает замену. Фрайберг Эрик уходит с поля, а Камара Альхассан выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Стур-Эллегор Кевин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
81'
Эльфсборг делает замену. Густавссон Даниэль уходит с поля, а Arian Kabashi выходит на его замену.
74'
Хаккен делает замену. Эль-Кабир Мустафа уходит с поля, а Бом Карл выходит на его замену.
72'
Эльфсборг делает замену. Проделль Виктор уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
66'
Хаккен делает замену. Аркивуо Кари уходит с поля, а Adam Andersson выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Паулиньо II бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Эльфсборг делает замену. Лундевалль Симон уходит с поля, а Christopher McVey выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Александер Фалцетас бьет в цель!
26'
Аркивуо Кари получил желтую карточку от судьи
19'
Robert Gojani получает вторую желтую карточку. Удаление.
18'
Г О О О О Л - Robert Gojani уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
14'
Robert Gojani получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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