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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 25848
Брондбю
0:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
45' Желтая карточка
Спарв Тим
66' Желтая карточка
Нергор Кристиан
81' Желтая карточка
Святченко Эрик
0:1
83' Гол
Bubacarr Sanneh
90' Желтая карточка
Дуэлунд Миккель
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.

94'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
94'
Глупую желтую получил Дуэлунд Миккель за то, что отбил ногой мяч после свистка
Офсайд
93'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
93'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
93'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
93'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хансен Йеспер
91'
Frank Onyeka получил травму и заменен. Джанус Драчманн выходит на поле.
91'
Хорошую попытку сделал Ларссон Юхан. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
90'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
89'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
89'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Опасность предотвращена - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
89'
Брённбю делает атакующую замену. Рёкер Бенедикт ушел с поля, а Andreas Bruus вышел в подмогу атаке.
88'
Удар от ворот произведет Брённбю
88'
Тактическая замена. Рёкер Бенедикт уходит с поля и его заменяет Andreas Bruus
88'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
88'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 25848 болельщиков
86'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
86'
Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
Угловой
86'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
86'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
85'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
85'
Мукхтар Хани из команды Брённбю играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
85'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
84'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
83'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Sanneh из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
83'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
82'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
82'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
81'
Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
81'
Матч остановлен
Фол, нарушение
81'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Араюури Паулус заработал фол
81'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
Офсайд
78'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
Описание гола
78'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Вильчек Камиль рано отмечает, но гол будет отменен!
78'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный кросс...
78'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
77'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Довбик Артём из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
74'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
74'
Мукхтар Хани нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
74'
Юнг Антони пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
72'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
72'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
72'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
71'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
71'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
70'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сделал отличный сейв!
70'
Должен был быть гол! Мукхтар Хани имел отличный шанс, но Хансен Йеспер не дал голу состоятся!
70'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
69'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
69'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
68'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Юнг Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Нергор Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
65'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает неудачный навес.
65'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
63'
Поульсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
62'
Мунксгор Александер имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
62'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
62'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
61'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
Фол, нарушение
61'
Онуачу Пол наказан за толчок Рёкер Бенедикт
60'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
60'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
60'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
60'
Онуачу Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
59'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
59'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
58'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
58'
Онуачу Пол наказан за толчок Реннов Фредерик
58'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
57'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Матч остановлен
54'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
54'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мукхтар Хани не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
53'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю играет слишком грубо. Святченко Эрик оказался на газоне.
53'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
53'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
52'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
52'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Пукки Теэму из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
52'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
51'
Араюури Паулус нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
51'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
51'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
50'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Араюури Паулус заработал фол
49'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Араюури Паулус из команды Брённбю толкнул локтем оппонента. Это Онуачу Пол заработал фол
48'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
47'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
46'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
46'
Удар от ворот произведет Брённбю
46'
Хенде Марк-Даль не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
45'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
44'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
44'
Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Опасность предотвращена - Спарв Тим из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
42'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Офсайд
42'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд в офсайде
41'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Bubacarr Sanneh выбил мяч подальше от ворот.
41'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
41'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
40'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
40'
Удар от ворот произведет Брённбю
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
39'
Удар от ворот произведет Брённбю
39'
Опасность предотвращена - Ларссон Юхан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
39'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
38'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
38'
Как он промахнулся? Араюури Паулус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Араюури Паулус нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
37'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает пас партнеру.
Угловой
37'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
37'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
36'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
36'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Нергор Кристиан наказан за толчок Frank Onyeka
34'
Удар от ворот произведет Брённбю
34'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
34'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Брённбю
32'
Шанс! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
32'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
32'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
32'
Поульсен Якоб видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
32'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Мунксгор Александер коснулся мяча рукой.
31'
Мукхтар Хани пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
31'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Удар от ворот произведет Брённбю
30'
Какой промах! Frank Onyeka имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
30'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
28'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
27'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
27'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
25'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Удар от ворот произведет Брённбю
24'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
24'
Юнг Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
23'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Ларссон Юхан пострадал.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
22'
Опасность предотвращена - Кристенсен Лассе из команды Брённбю вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
21'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
20'
Фискер Каспер не смог попасть в створ ударом издали
20'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
20'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
19'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
Брённбю совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
18'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
17'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Удар от ворот произведет Брённбю
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Юнг Антони наказан за толчок Спарв Тим
15'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
14'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
13'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
13'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
13'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
12'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Брённбю
12'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
11'
Рёкер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
7'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
6'
Удар от ворот произведет Брённбю
6'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
6'
Отличный пас сделал Юнг Антони из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Опасность предотвращена - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
5'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
5'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Плохо сыграл Реннов Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
4'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Фискер Каспер оказался на газоне.
Фол, нарушение
3'
Фискер Каспер коснулся мяча рукой.
3'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
2'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
1'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
1'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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