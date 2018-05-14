Стадион: Брондбю Зрители: 25848
0:1
Конец матча
45' Желтая карточкаСпарв Тим
66' Желтая карточкаНергор Кристиан
81' Желтая карточкаСвятченко Эрик
0:1
83' ГолBubacarr Sanneh
90' Желтая карточкаДуэлунд Миккель
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
94'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
94'
94'
Глупую желтую получил Дуэлунд Миккель за то, что отбил ногой мяч после свистка
93'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд в офсайде
93'
93'
Реннов Фредерик выбил мяч подальше от ворот.
93'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
93'
93'
92'
[4] - столько добавил арбитр времени.
92'
Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хансен Йеспер
91'
Frank Onyeka получил травму и заменен. Джанус Драчманн выходит на поле.
91'
Хорошую попытку сделал Ларссон Юхан. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
90'
90'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
89'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
89'
89'
Опасность предотвращена - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
89'
Брённбю делает атакующую замену. Рёкер Бенедикт ушел с поля, а Andreas Bruus вышел в подмогу атаке.
88'
Удар от ворот произведет Брённбю
88'
Тактическая замена. Рёкер Бенедикт уходит с поля и его заменяет Andreas Bruus
88'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
88'
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 25848 болельщиков
86'
86'
Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
86'
86'
85'
Довбик Артём из команды Митьюлланд в офсайде
85'
Мукхтар Хани из команды Брённбю играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
85'
85'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
84'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
83'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Sanneh из клуба "Митьюлланд" отправил мяч головой в ворота.
83'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
83'
Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
82'
Судья сигнализирует, что Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
82'
Довбик Артём из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
82'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
81'
Матч остановлен
81'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Араюури Паулус заработал фол
81'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
79'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
78'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
78'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Вильчек Камиль рано отмечает, но гол будет отменен!
78'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный кросс...
78'
78'
78'
77'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
76'
Довбик Артём из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
76'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
76'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
75'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Вильчек Камиль
74'
74'
Мукхтар Хани нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
74'
74'
Юнг Антони пробил со штрафного прямо в стенку
73'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
72'
72'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
72'
72'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
72'
71'
71'
71'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сделал отличный сейв!
70'
Должен был быть гол! Мукхтар Хани имел отличный шанс, но Хансен Йеспер не дал голу состоятся!
70'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
69'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
68'
68'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Халими Бесар
68'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
67'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Юнг Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
66'
Нергор Кристиан получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
65'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает неудачный навес.
65'
64'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Дуэлунд Миккель
63'
Поульсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
62'
Мунксгор Александер имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
62'
62'
62'
Хансен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
61'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
61'
Онуачу Пол наказан за толчок Рёкер Бенедикт
60'
60'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Онуачу Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
59'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
59'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
59'
59'
59'
58'
58'
Онуачу Пол наказан за толчок Реннов Фредерик
58'
57'
57'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
57'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Матч остановлен
54'
54'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мукхтар Хани не пострадал и надо продолжать игру!
53'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю играет слишком грубо. Святченко Эрик оказался на газоне.
53'
53'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
52'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
52'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
Пукки Теэму из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
52'
51'
Араюури Паулус нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
51'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
51'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
50'
50'
49'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Араюури Паулус заработал фол
49'
49'
48'
48'
48'
Араюури Паулус из команды Брённбю толкнул локтем оппонента. Это Онуачу Пол заработал фол
48'
47'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
47'
Судья сигнализирует, что Мунксгор Александер из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
46'
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
46'
Удар от ворот произведет Брённбю
46'
Хенде Марк-Даль не смог попасть в створ ударом издали
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фискер Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
45'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
45'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
44'
44'
Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
44'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Опасность предотвращена - Спарв Тим из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
42'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
42'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд в офсайде
41'
41'
41'
Bubacarr Sanneh выбил мяч подальше от ворот.
41'
41'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
40'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
40'
Удар от ворот произведет Брённбю
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
39'
Удар от ворот произведет Брённбю
39'
Опасность предотвращена - Ларссон Юхан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
39'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
38'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
Как он промахнулся? Араюури Паулус имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Араюури Паулус нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
37'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает пас партнеру.
37'
37'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
36'
Мунксгор Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
36'
35'
Нергор Кристиан наказан за толчок Frank Onyeka
34'
Удар от ворот произведет Брённбю
34'
34'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
34'
34'
34'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
33'
Удар от ворот произведет Брённбю
32'
Шанс! Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд пробил головой, но мимо
32'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
32'
32'
Поульсен Якоб видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
32'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
32'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Мунксгор Александер коснулся мяча рукой.
31'
Мукхтар Хани пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
31'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Удар от ворот произведет Брённбю
30'
Какой промах! Frank Onyeka имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
30'
29'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
29'
29'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
28'
27'
27'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
27'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
25'
25'
Удар от ворот произведет Брённбю
24'
24'
Юнг Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
23'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Ларссон Юхан пострадал.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
22'
Опасность предотвращена - Кристенсен Лассе из команды Брённбю вступил в отбор удачно
22'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
21'
21'
20'
Фискер Каспер не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
20'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
19'
19'
Брённбю совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
18'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
18'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
17'
17'
Удар от ворот произведет Брённбю
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
15'
Юнг Антони наказан за толчок Спарв Тим
15'
14'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
13'
13'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
13'
12'
12'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Брённбю
12'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
11'
Рёкер Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
10'
10'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
10'
10'
9'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
7'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
7'
Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
6'
Удар от ворот произведет Брённбю
6'
6'
Отличный пас сделал Юнг Антони из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Опасность предотвращена - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
5'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
5'
5'
4'
Плохо сыграл Реннов Фредерик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
4'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
4'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Фискер Каспер оказался на газоне.
3'
Фискер Каспер коснулся мяча рукой.
3'
2'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
1'
1'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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