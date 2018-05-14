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Стадион: Френдс Арена Зрители: 16553
1:0
21' ГолБауи Набиль
83' Желтая карточкаКарлссон Пер II
1:1
84' ГолГоддос Саман
90' Желтая карточкаГоддос Саман
|
21'
1:0
83'
84'
1:1
90'
Состав команд
8
Аду
Энох
17
Бауи
Набиль
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
12
Сема
Кен
93
Годдос
Саман
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Нападающий
- 17 Бауи Набиль Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 19 Ясин Ахмед Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- 35 Samuel Brolin
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 10 Айеш Хосам Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 6 Бергквист Даг Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Нападающий
- 93 Годдос Саман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 3 Теки Тесфальдет Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
АИК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
Эстерсунд (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
- 21.04.2018 Эстерсунд 0:2 Эребру А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 26.02.2018 Отвидаберг 0:2 Эстерсунд К
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
Последние игры между собой
АИК: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 20.08.2017 Эстерсунд 0:3 АИК Аллсвенскан
- 02.07.2017 АИК 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан
- 16.10.2016 АИК 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан
- 07.04.2016 Эстерсунд 0:2 АИК Аллсвенскан
АИК
Эстерсунд
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|8
|7
|1
|0
|21 - 10
|22
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Эребру
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Юргорден
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|10.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|11.
|Эстерсунд
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Треллеборг
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|16.
|Сириус
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Годдос Саман получил желтую карточку от судьи
86'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Годдос Саман бьет в цель!
83'
АИК делает замену. Салетрос Антон уходит с поля, а Ясин Ахмед выходит на его замену.
83'
Карлссон Пер II получил желтую карточку от судьи
73'
Эстерсунд делает замену. Айеш Хосам уходит с поля, а Исламович Дино выходит на его замену.
71'
Эстерсунд делает замену. Бергквист Даг уходит с поля, а Нури Брва выходит на его замену.
65'
АИК делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Гойтом Хенок выходит на его замену.
62'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Теки Тесфальдет выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Г О О О О Л - Бауи Набиль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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