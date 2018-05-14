  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 16553
АИК
1:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
21' Гол
Бауи Набиль
83' Желтая карточка
Карлссон Пер II
1:1
84' Гол
Годдос Саман
90' Желтая карточка
Годдос Саман
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Годдос Саман получил желтую карточку от судьи
86'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Годдос Саман бьет в цель!
83'
АИК делает замену. Салетрос Антон уходит с поля, а Ясин Ахмед выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Карлссон Пер II получил желтую карточку от судьи

73'
Эстерсунд делает замену. Айеш Хосам уходит с поля, а Исламович Дино выходит на его замену.
71'
Эстерсунд делает замену. Бергквист Даг уходит с поля, а Нури Брва выходит на его замену.
65'
АИК делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Гойтом Хенок выходит на его замену.
62'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Теки Тесфальдет выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Бауи Набиль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация