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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4386
Кальмар
1:0
Конец матча
Сириус
0'
1:0
10' Гол
Nils Froeling
39' Желтая карточка
Axel Bjoernstroem
58' Желтая карточка
Филип Хагланд
87' Вторая желтая карточка
Axel Bjoernstroem
90' Желтая карточка
Oscar Pehrsson
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Oscar Pehrsson получил желтую карточку от судьи
87'
Axel Bjoernstroem получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Кальмар делает замену. Hiago уходит с поля, а Дюрестам Микаэль выходит на его замену.
81'
Сириус делает замену. Махолли Шкодран уходит с поля, а Sherko Faiqi выходит на его замену.
81'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Киндлунд Оскар выходит на его замену.

67'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Зефёйк Генеро выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Филип Хагланд получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Axel Bjoernstroem получил желтую карточку от судьи
31'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Isak Magnusson выходит на его замену.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Nils Froeling бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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