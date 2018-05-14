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Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 4386
1:0
10' ГолNils Froeling
39' Желтая карточкаAxel Bjoernstroem
58' Желтая карточкаФилип Хагланд
87' Вторая желтая карточкаAxel Bjoernstroem
90' Желтая карточкаOscar Pehrsson
|
10'
1:0
58'
90'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
91
Hiago
II
90
Moses
Ogbu
14
Ian
Sirelius
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 22 Хальберг Мелькер Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Полузащитник
- 9 Содерквист Манс Нападающий
- 31 Nils Froeling Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- 11 Нишон Дарланио Нападающий
- 39 Isak Magnusson
- 38 Adam Hellborg
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 39 Вульфф Йоаким Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 16 Axel Bjoernstroem Защитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 14 Ian Sirelius Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 20 Sherko Faiqi
- 2 Linus Nygren
- 13 Jonas Olofsson
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
Сириус (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 25.02.2018 Варбергс Боис 2:1 Сириус К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
Последние игры между собой
Кальмар
Сириус
-
4 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|8
|7
|1
|0
|21 - 10
|22
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Эребру
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Юргорден
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|10.
|Мальмё
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|11.
|Эстерсунд
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Треллеборг
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|16.
|Сириус
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Oscar Pehrsson получил желтую карточку от судьи
87'
Axel Bjoernstroem получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Кальмар делает замену. Hiago уходит с поля, а Дюрестам Микаэль выходит на его замену.
81'
Сириус делает замену. Махолли Шкодран уходит с поля, а Sherko Faiqi выходит на его замену.
81'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Киндлунд Оскар выходит на его замену.
67'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Зефёйк Генеро выходит на его замену.
58'
Филип Хагланд получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Axel Bjoernstroem получил желтую карточку от судьи
31'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Isak Magnusson выходит на его замену.
10'
Г О О О О Л - Nils Froeling бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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