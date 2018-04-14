Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Рома

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
Рома (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 02.08.2016 Ливерпуль 1:2 Рома Товарищеские матчи. Клубы
- 02.08.2016 Рома 2:1 Ливерпуль Товарищеские матчи. Клубы
- 24.07.2014 Рома 1:0 Ливерпуль Товарищеские матчи. Сборные
- 26.07.2012 Рома 2:1 Ливерпуль Международные матчи (клубы)
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - РомаДо начала игры осталось 1 день 15 часов 48 минут, которая состоится 24.04.2018.
Новости матча
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Ловрен избежал серьёзной травмы — 11:21
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Салах: "Люблю фанатов "Ромы" — 00:46
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Рома
Ливерпуль
91% (111)
Ничья:
6.6% (8)
Рома
2.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ливерпуль:
29.5% (36)
2:0 Ливерпуль:
17.2% (21)
3:1 Ливерпуль:
13.9% (17)
1:0 Ливерпуль:
13.1% (16)
3:0 Ливерпуль:
6.6% (8)
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