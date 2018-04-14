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Стадион:
Ливерпуль
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Рома

До начала игры осталось 1 день 15 часов 48 минут, которая состоится 24.04.2018.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Рома
Ливерпуль
91% (111)
Ничья:
6.6% (8)
Рома
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
29.5% (36)
Ливерпуль:
17.2% (21)
Ливерпуль:
13.9% (17)
Ливерпуль:
13.1% (16)
Ливерпуль:
6.6% (8)
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