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Стадион: Аллианц Арена
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Бавария (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 21.04.2018 Ганновер 96 0:3 Бавария Б
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария КГ
- 14.04.2018 Бавария 5:1 Боруссия М Б
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Аугсбург 1:4 Бавария Б
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Бавария 6:0 Боруссия Д Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 14.03.2018 Бешикташ 1:3 Бавария ЛЧ
- 10.03.2018 Бавария 6:0 Гамбург Б
- 04.03.2018 Фрайбург 0:4 Бавария Б
- 24.02.2018 Бавария 0:0 Герта Б
- 20.02.2018 Бавария 5:0 Бешикташ ЛЧ
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
Последние игры между собой
Бавария: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
- 18.04.2017 Реал Мадрид 4:2 Бавария Лига чемпионов
- 12.04.2017 Бавария 1:2 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 04.08.2016 Бавария 0:1 Реал Мадрид Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
- 05.08.2015 Реал Мадрид 0:1 Бавария Товарищеские матчи. Клубы
- 29.04.2014 Бавария 0:4 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 23.04.2014 Реал Мадрид 1:0 Бавария Лига чемпионов
- 25.04.2012 Реал Мадрид 4:2 Бавария Международные матчи (клубы)
- 25.04.2012 Реал Мадрид 2:1 Бавария Лига чемпионов
- 17.04.2012 Бавария 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 13.08.2010 Бавария 0:0 Реал Мадрид Товарищеские матчи. Сборные
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Реал МадридДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 47 минут, которая состоится 25.04.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Реал Мадрид
Бавария
60.8% (79)
Ничья:
22.3% (29)
Реал Мадрид
16.9% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бавария:
34.6% (45)
1:1 Ничья:
16.9% (22)
3:1 Бавария:
6.2% (8)
1:0 Бавария:
4.6% (6)
3:2 Бавария:
4.6% (6)
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