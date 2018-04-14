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Стадион:
Бавария
 
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Реал Мадрид
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Прогнозы на матч Бавария - Реал Мадрид
Бавария
60.8% (79)
Ничья:
22.3% (29)
Реал Мадрид
16.9% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
34.6% (45)
Ничья:
16.9% (22)
Бавария:
6.2% (8)
Бавария:
4.6% (6)
Бавария:
4.6% (6)
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